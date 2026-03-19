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Previsioni meteo, rischio instabilità nelle vacanze di Pasqua

Cronaca

Proprio il vento dovrebbe essere il protagonista indiscusso di questa fase - spiega ILMeteo.it -, le correnti insistenti dai quadranti settentrionali accentueranno la sensazione di freddo, mantenendo le temperature costantemente sotto le medie stagionali

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Instabilità e vento caratterizzeranno le festività di Pasqua. Secondo le ultime proiezioni del ILMeteo.it "l'Italia si ritroverà in una sorta di "corridoio scoperto" senza la protezione di un solido anticiclone. Questa configurazione aprirà la strada a incursioni di aria fredda provenienti da Nord, il che renderà verosimilmente l'atmosfera instabile. Se al Nord il tempo potrebbe mantenersi più asciutto, il Centro e il Sud saranno i bersagli principali di questi passaggi perturbati, destinati a provocare rovesci e temporali improvvisi, ma soprattutto un rinforzo del vento".

Temperature sotto le medie stagionali

Come spiega il meteorologo Federico Brescia “proprio il vento dovrebbe essere il protagonista indiscusso di questa fase: le correnti insistenti dai quadranti settentrionali accentueranno la sensazione di freddo, mantenendo le temperature costantemente sotto le medie stagionali”. Ciò significa che ci si aspetta un clima piuttosto frizzante, che poco spazio lascerà al tepore primaverile anzi è consigliabile vestirsi a cipolla, in modo da non essere colti alla sprovvista da temperature fresche se non fredde, specialmente durante le ore serali e in presenza di vento teso.

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