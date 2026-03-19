Previsioni meteo, rischio instabilità nelle vacanze di Pasqua

Instabilità e vento caratterizzeranno le festività di Pasqua. Secondo le ultime proiezioni del ILMeteo.it "l'Italia si ritroverà in una sorta di "corridoio scoperto" senza la protezione di un solido anticiclone. Questa configurazione aprirà la strada a incursioni di aria fredda provenienti da Nord, il che renderà verosimilmente l'atmosfera instabile. Se al Nord il tempo potrebbe mantenersi più asciutto, il Centro e il Sud saranno i bersagli principali di questi passaggi perturbati, destinati a provocare rovesci e temporali improvvisi, ma soprattutto un rinforzo del vento".