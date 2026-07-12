Condannato per aggressione a Torino, procura: "Cane usato come arma”

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Condannato per aggressione a Torino, la procura: "Ha usato il cane come arma”

Cronaca
©Ansa

Un uomo di 35 anni è stato condannato per aver aggredito due giovani in Corso Giulio Cesare. L'uomo avrebbe poi incitato il proprio cane, Astro, ad attaccarli e a morderli. Anche all’arrivo dei poliziotti, l'animale avrebbe tentato di avventarsi contro gli agenti, incitato dal padrone. Secondo la Procura, il cane sarebbe stato "usato come arma"

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Un cane come “arma” per una rapina. È questa la tesi della Procura di Torino nell'ambito del processo nei confronti di un uomo di 35 anni, accusato di aver aggredito due giovani in strada per un pacchetto di sigarette e una banconota da 50 euro. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe colpito le vittime con una bottiglia di vetro in Corso Giulio Cesare e avrebbe poi incitato il proprio cane, Astro, ad attaccarli e a morderli. Anche all’arrivo dei poliziotti, l'animale avrebbe tentato di avventarsi contro gli agenti, incitato dal padrone.  

Il comportamento del cane

Il processo nei confronti del 35enne si è concluso con una condanna a 3 anni e 10 mesi e una perizia tecnico-comportamentale al cane. Affidato al canile municipale, l'animale è stato osservato da una veterinaria esperta, secondo cui “all'interno della dimensione canile, inserito in un regime di gestione ordinaria, strutturata, schematizzata e prevedibile, e pertanto scevra dalle complesse implicazioni e fluttuazioni relazionali tipiche di un contesto domestico, non ha manifestato episodi di avversatività o condotte aggressive”, come riporta il Corriere della Sera. Astro presenterebbe però una “spiccata espressione di comportamenti quali la protettività, la competizione e la docilità verso il conduttore”, oltre che una “elevata reattività, vigilanza e costante allerta sugli stimoli ambientali”. Per l'esprerta quindi, Astro sarebbe “un animale privo di manifestazioni avversative, nella routine del canile”.

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