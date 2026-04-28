La minore è stata ferita al polpaccio e sottoposta alle cure sanitarie. Il cane, condotto da una 15enne, avrebbe aggredito la vittima in strada: sulla dinamica indagano i carabinieri. L'animale è attualmente in quarantena e la famiglia della ragazzina valuta una denuncia

Una bambina di 12 anni è stata azzannata da un rottweiler nella serata di ieri a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. La minore è stata sottoposta a un intervento chirurgico al polpaccio: le sue condizioni non sono gravi, ma la prognosi è di circa venti giorni. Resta forte lo shock per l'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l'animale, condotto al guinzaglio da una 15enne, avrebbe aggredito improvvisamente la vittima in strada. I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica: tra le ipotesi al vaglio, anche una lite tra le due minorenni avvenuta poco

prima. Da accertare se il cane abbia agito d'istinto o sia stato aizzato. Il rottweiler è stato affidato ai proprietari e posto in quarantena secondo i protocolli veterinari. Non si esclude una denuncia da parte della famiglia della dodicenne.