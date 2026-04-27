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Ischia, donna aggredita dal suo pitbull: amputata una gamba

Cronaca
©Ansa

L'animale è stato abbattuto dalla polizia per consentire i soccorsi, la vittima è ricoverata in prognosi riservata. Secondo fonti locali, si sarebbero verificati precedenti analoghi con lo stesso cane. Accertamenti in corso sulla dinamica

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Una donna è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata aggredita dal proprio pitbull a Barano d'Ischia. L'attacco è avvenuto all'interno dell'abitazione, o nelle sue immediate pertinenze, mentre la donna si stava avvicinando per portare del cibo all'animale. Il compagno, l'altro proprietario del cane, era assente perché ricoverato in ospedale.

L'intervento dei soccorsi e l'amputazione della gamba

Per cause ancora da chiarire, il pitbull l'ha assalita con estrema violenza. Le urla hanno allertato i vicini e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. Per interrompere l'aggressione e consentire i soccorsi, i poliziotti sono stati costretti ad abbattere l'animale. La donna è stata trasferita d'urgenza all'ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le lesioni riportate hanno reso necessaria l'amputazione della gamba sinistra. La paziente resta ricoverata in prognosi riservata.

I precedenti

Secondo fonti locali, già in passato si sarebbero verificati episodi analoghi con il ferimento dei proprietari da parte dello stesso animale e di altri cani da loro accuditi. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

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