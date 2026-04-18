Roma, cane poliziotto scopre "condominio della droga"

La polizia di Stato ha smantellato un sistema di spaccio in una palazzina di Ponte di Nona, nella periferia est di Roma. Il cane antidroga Nelly ha permesso di sequestrare oltre 12 chili di hashish e cocaina, suddivisi in circa 700 dosi. Due italiani di 22 e 48 anni sono stati arrestati con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.
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