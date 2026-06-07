Delitto Milano Certosa, lunedì interrogatorio per 19enne arrestato

Sarà interrogato domani dalla gip Sara Cipolla, Jefferson Smit Echevarria Verano, il 19enne originario del Perù, uno dei due destinatari del decreto di fermo della Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, e accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal numero degli aggressori, in tutto 17, di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e 27 maggio scorso alla stazione Certosa di Milano

Gli inquirenti sperano che l'interrogatorio di garanzia fissato per lunedì al Tribunale di Milano del diciannovenne Jefferson Smit Echevarria Verano, arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato, potrà fornire nuovi elementi per chiarire il movente dell'aggressione costata la vita a Gianluca Ibarra Silvera. Tra gli scenari emersi finora c'è anche quello di un errore di persona. Il ventiduenne potrebbe essere stato scambiato per uno dei giovani coinvolti nelle rivalità tra bande latinoamericane, molto attive in città. Non si esclude però che il delitto sia legato direttamente allo scontro tra gruppi rivali, avvenuto poche ore prima dell'agguato alla stazione di Milano Certosa.

La ricostruzione della squadra mobile

Il diciannovenne è il primo e finora unico arrestato e secondo l'accusa sarebbe uno dei presunti accoltellatori. Sono invece 7 gli indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Milano, tra cui anche un giovane trapper, mentre ancora ricercato il secondo presunto autore materiale dell'omicidio. Secondo la ricostruzione della squadra mobile, dopo una rissa tra gruppi rivali avvenuta nelle ore precedenti al delitto, alcuni giovani si sarebbero messi sulle tracce dei presunti avversari. La sera del 26 maggio, Gianluca, che era con il fratello padre, un amico, avrebbe avuto un diverbio con alcuni ragazzi sudamericani nel sottopasso della stazione. Poco dopo sarebbe stato inseguito da circa 17 persone, raggiunto lungo i binari e ucciso con almeno 30 coltellate. Le indagini proseguono per identificare tutti i componenti del branco e ricostruire i rispettivi ruoli.