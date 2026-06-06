Insegnante prende le ferie per assistere l'alunno malato a Rimini

La docente Samanta Anna Lacagnina ha sostenuto di tasca propria le spese per assisterlo durante la degenza. Durante il ricovero ha collaborato con il progetto educativo "Inclusive Care" della clinica Sol et Salus. Il gesto ha ricevuto un encomio dal comune: "Esempio concreto di passione professionale" ascolta articolo

Un'insegnante di sostegno siciliana ha preso le ferie e raggiunto a Rimini il suo alunno ricoverato per un intervento chirurgico, per non lasciarlo solo durante la degenza. La docente, Samanta Anna Lacagnina, ha sostenuto personalmente parte delle spese di viaggio e di soggiorno.

Il gesto e le motivazioni della docente "È un gesto fatto con amore, ha raccontato all'edizione locale de 'Il Resto del Carlino. Inizialmente la mamma pensava stessi scherzando. Ho voluto dare sostegno a un bambino solare, con una grande forza di volontà, e a una madre coraggiosa. Per me è stato tutto naturale e lo rifarei mille volte. I miei allievi sono davvero come figli".

La docente Samanta Anna Lacagnina

La collaborazione con il progetto "Inclusive Care" Durante il ricovero alla clinica Sol et Salus di Rimini, l'insegnante ha collaborato con il progetto Inclusive Care, iniziativa sperimentale promossa dalla clinica insieme al Comune di Rimini, all'università di Bologna, alla cooperativa Il Millepiedi e al Cidi, che offre ai piccoli pazienti spazi di gioco e socialità.