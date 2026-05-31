Introduzione

Per l'anno scolastico 2026/27 saranno più di 59mila gli insegnanti coinvolti nelle operazioni di mobilità. I dati ufficiali diffusi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito evidenziano un ampio numero di trasferimenti e passaggi che porteranno molti docenti a cambiare scuola, provincia o tipologia di insegnamento. Al termine delle procedure risultano complessivamente 59.536 movimenti registrati, dei quali 44.774 richiesti direttamente dagli interessati. Ecco cosa sapere