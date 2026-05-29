Da venerdì 29 maggio, sono visibili tutti i trasferimenti e i passaggi in vista del prossimo anno scolastico e poter procedere con eventuali reclami ascolta articolo

È il giorno degli esiti della mobilità docenti 2026/2027. I diretti interessati potranno prendere visione dell’esito della propria istanza di mobilità sia tramite posta elettronica, sia tramite la consultazione dei servizi di Istanze Online riferiti alla Mobilità in organico di diritto del Personale Docente.

Come funziona la mobilità Il sistema della mobilità docenti è informatizzato e funziona sulla base di un algoritmo che funziona correttamente da anni e non ha, quasi, margine d'errore. Qualora dovessero esserci, sarebbero da addebitare ai dati inseriti dai funzionari degli uffici scolastici e non dall’elaborazione dell’algoritmo nel trattare i dati inseriti. La mobilità 2026/2027 si divide in “territoriale”, che intende il cambio di scuola, comune, distretto, provincia restando nella stessa classe di concorso e “professionale”, ovvero il passaggio di cattedra nello stesso grado o passaggio di ruolo tra gradi diversi. Il passaggio di ruolo ha precedenza sugli altri movimenti (passaggio di cattedra e mobilità territoriale).

Come funziona l'algoritmo L’algoritmo tiene conto delle seguenti tre fasi principali: i movimenti nella medesima classe di concorso e tipologia di posto all’interno dello stesso comune (o subdistretto in comuni metropolitani), gli spostamenti sempre nella medesima classe di concorso e tipologia di posto tra comuni diversi della stessa provincia e la mobilità interprovinciale e passaggi di ruolo e di cattedra. Nelle Fasi 1 e 2 si utilizzano tutti i posti a disposizione, mentre nella Fase 3 si utilizzano solo i posti residui dopo le prime due fasi ma con un accantonamento del 50% dei posti per le immissioni in ruolo (il 25% dei posti disponibili per la mobilità, dopo un accantonamento iniziale del 50% per la Fase 3 stessa).