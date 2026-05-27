Meteo, caldo estivo sull'Italia ma arrivano temporali al Centro-Sud

Introduzione
Allerta caldo in Italia con temperature sopra la media mentre si registra un clima rovente anche in Europa. All'ondata di calore si ccompagna l'aumento dell'instabilità nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Alpi, Appennino settentrionale e più localmente sulle zone interne del Centro-Sud
Quello che devi sapere
Vasto anticiclone verso l'Europa
Fa caldo sull'Italia in questa ultima settimana di maggio che prosegue con un vasto anticiclone in estensione verso l'Europa centro-occidentale. Caldo praticamente estivo che attanaglia anche l'Europa con valori di temperatura massima in diversi casi da record
Aumenta l’instabilità
La giornata di oggi, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, inizia con condizioni asciutte sulla nostra Penisola ma nel corso del pomeriggio avremo un aumento dell'instabilità con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi soprattutto su Alpi, Appennino settentrionale e più localmente sulle zone interne del Centro-Sud
Temporali di calore al Centro-Sud
Tra giovedì e venerdì instabilità con temporali di calore che si spostano invece verso le regioni centro-meridionali, in particolare settori tirrenici, e sulle zone interne delle Isole Maggiori. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano non mostrano sostanziali variazioni per il prossimo weekend con tempo per lo più asciutto e caldo, al netto di qualche fenomeno pomeridiano
Ponte del 2 giugno
Durante il ponte del 2 giugno però l'anticiclone potrebbe subire un generale indebolimento con tempo in peggioramento soprattutto sulle regioni del Nord Italia. Temperature in flessione ma ancora sopra media specie al Centro-Sud
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino ed in sconfinamento sulla Pianura Padana centro-orientale. Tra la serata e la notte residui fenomeni al Nord-Est ma verso un miglioramento. Al Centro tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata fenomeni in esaurimento con schiarite, salvo dei piovaschi sulle Marche. Al sud e sulle isole condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta l'Italia
Previsioni meteo per domani
Al Nord al mattino stabilità diffusa con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio instabilità su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale; velature su coste e pianure. Tra la serata e la notte tempo in deciso miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro tempo stabile al mattino su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, possibili sconfinamenti sulle pianure del Lazio. In serata e in nottata tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Al sud e sulle isole condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio qualche piovasco in sviluppo tra Campania, Basilicata e Calabria, tempo invariato altrove. Dalla serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime in calo al nord, stazionarie o in aumento al centro-sud. Massime in generale calo salvo una lieve flessione positiva all'estremo sud.
Bollettino del ministero della Salute
Per oggi non sono indicati bollini rossi, ma in ben 14 città è evidenziato il bollino arancione per il caldo (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo). Aumentano le temperature in varie Regioni italiane, soprattutto al Centro-Nord, con 4 città segnalate con il bollino rosso per il caldo nella giornata del 28 maggio: Bologna, Firenze, Roma, Torino. Lo indica l'ultimo bollettino sulle ondate di calore pubblicato sul sito del ministero della Salute.