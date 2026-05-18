Esame di maturità 2026, ecco come si calcolano i crediti scolastici

I candidati, per superare l’esame di Stato, devono ottenere un punteggio minimo di 60 punti fino a un massimo di 100. Il voto di maturità si ottiene dalla somma dei punteggi delle tre prove (due scritte e una orale) e dei crediti scolastici che si accumulano negli ultimi tre anni di scuola in base alla media dei voti. Ecco come calcolare i crediti secondo la tabella del ministero ascolta articolo

La maturità è ormai alle porte: tra un mese esatto, il 18 giugno, avranno inizio gli esami con la prima prova di italiano. Il punteggio massimo che si può ottenere è di 100 punti; il minimo per uscire dalle scuole superiori, invece, è di 60 punti. Per il raggiungimento del punteggio che costituirà poi il voto finale della maturità non servono solo i punti attribuiti a ciascuna prova ma anche il credito scolastico accumulato negli ultimi tre anni di scuola. Ecco di cosa si tratta.

Crediti scolastici Il voto finale è la somma dei voti delle prove e del credito scolastico. Gli studenti per la prima e la seconda prova (entrambe scritte) e la terza prova (il colloquio orale) possono ottenere un punteggio massimo di 20 punti per prova: dagli esami di maturità, dunque, il massimo di punti ottenibile è di 60. A questi si aggiungono poi i crediti scolastici: massimo 40 punti. Ma come si accumulano i crediti? A dirlo è una tabella fornita dallo stesso Mim, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che spiega: "Il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Il consiglio procede all’attribuzione del credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno": massimo 12 punti per il terzo anno, massimo 13 punti per il quarto anno e massimo 15 per il quinto anno. Leggi anche Maturità 2026, pubblicati i nomi dei presidenti esterni di commissione

L’attribuzione del credito avviene in base alla tabella A allegata al Decreto legislativo 62 del 2017:

Ministero dell'Istruzione e del Merito