Modena, oggi udienza di convalida fermo per El Koudri. Piantedosi: "No terrorismo". LIVE
Mattarella e Meloni ieri in visita dai feriti. La premier ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio. Intanto Salim El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai pm. Oggi per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. 'È un fatto di disagio psichiatrico', precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno
in evidenza
Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita dai feriti a Modena. 'Grazie per quello che fate' ha detto il Capo dello Stato ai medici. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in gravissime condizioni.
La premier ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio: 'Non abbiamo avuto paura'. Modena in piazza: 'Uniti si vince l'odio'.
Intanto Salim El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai pm. Oggi per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. 'È un fatto di disagio psichiatrico', precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. 'Via assieme alla cittadinanza a chi delinque', attacca Salvini. Ma il vicepremier Tajani gli ricorda che 'El Koudri è italiano'.
Approfondimenti:
Auto sulla folla a Modena, chi è l’investitore Salim El Koudri
Nato nel 1995 in provincia di Bergamo, ma residente a Ravarino, non ha precedenti giudiziari. Era però già stato in cura nei centri di salute mentale: anche dalla perquisizione degli inquirenti a casa sua sarebbero emersi "forti segni di instabilità". Ecco cosa sappiamo su di lui.
Auto sulla folla a Modena, chi è l’investitore Salim El KoudriVai al contenuto
Modena, chi è Luca Signorelli: l'uomo che ha bloccato l'aggressore
Signorelli è stato il primo a fermare il 31enne che a bordo della sua auto ha travolto e ferito otto persone, di cui quattro gravi. Dopo Signorelli, ferito alla testa con un coltello dall'aggressore, anche altri passanti sono intervenuti per fermarlo. Tutti hanno ricevuto il plauso delle istituzioni, dal presidente Mattarella - che ha ringraziato "quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole" - alla premier Meloni, che ha lodato il gesto anche con un post sui social.
Modena, chi è Luca Signorelli: l'uomo che ha bloccato l'aggressoreVai al contenuto
Modena, vicino di casa dell'assalitore: "La religione non c'entra". VIDEO
Modena, una piazza contro la paura. VIDEO
Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in gravissime condizioni
Modena scende in piazza contro la paura: 'Uniti si vince l'odio'. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita dalle persone investite. 'Grazie per quello che fate' ha detto il Capo dello Stato ai medici. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in gravissime condizioni. La premier ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio: 'Non abbiamo avuto paura'. Intanto Salim El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai pm. Oggi per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. 'È un fatto di disagio psichiatrico', precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. 'Via assieme alla cittadinanza a chi delinque', attacca Salvini. Ma il vicepremier Tajani gli ricorda che 'El Koudri è italiano'.
Modena, oggi l'udienza di convalida del fermo
Oggi ci sarài la convalida del fermo di Salim El Koudri, il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate per i fatti di sabato 16 luglio, a Modena. Nel corso dell'udienza davanti al Gip, l'indagato potrà decidere se rispondere alle domande o avvalersi della facoltà di non rispondere, come fatto nell'interrogatorio con i pubblici ministeri.