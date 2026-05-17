Modena scende in piazza contro la paura: 'Uniti si vince l'odio'. Il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita dalle persone investite. 'Grazie per quello che fate' ha detto il Capo dello Stato ai medici. Quattro i feriti ancora ricoverati, due donne in gravissime condizioni. La premier ringrazia Luca Signorelli, che ha per primo affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili di Modena anche un uomo di origine egiziana e il figlio: 'Non abbiamo avuto paura'. Intanto Salim El Koudri si è avvalso della facoltà di non rispondere ai pm. Oggi per il 31enne, accusato di strage e lesioni aggravate, l'udienza di convalida. 'È un fatto di disagio psichiatrico', precisa Piantedosi. A destra è scontro sui permessi di soggiorno. 'Via assieme alla cittadinanza a chi delinque', attacca Salvini. Ma il vicepremier Tajani gli ricorda che 'El Koudri è italiano'.