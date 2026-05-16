Auto su folla a Modena, il video dell'attacco e della fuga

Le telecamere fisse della zona a traffico limitato che corrono sopra il centro di Modena hanno immortalato in modo chiaro quanto accaduto nel pomeriggio quando l'auto guidata da Salim El Koudri, 31 anni, ha falciato diversi passanti dell'area in cui si procede a passo d'uomo.

I frame che già circolano sui social mostrano l'utilitaria che arriva a velocità sostenuta e che colpisce i primi passanti che camminano accanto ai negozi sulla sinistra di via Emilia, quindi la marcia prosegue per qualche metro prima dell'impatto contro altri pedoni e la vetrina di un negozio di abbigliamento. E' qui che l'auto si ferma e inizia la breve fuga del guidatore, prima bloccato da due uomini, poi da altri cittadini. Ore dopo sull'asfalto della strada cittadina - che affianca i locali della movida modenese - restano i segni del gesso bianco, mentre gli operai sono già al lavoro per mettere in sicurezza la vetrina danneggiata.