Si sono concluse le operazioni di soccorso a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, dopo il crollo di una palazzina causato da un'esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'ultima persona dispersa. Il bilancio definitivo è di tre vittime e due feriti.
Prossimi video
Matrimonio Dua Lipa, festa tra le polemiche a Palermo
Cronaca
Sky TG24, i titoli del 6 giugno. Edizione delle 19
Cronaca
Crolla una palazzina nel Fermano: tre morti e due feriti
Cronaca
Governo, prorogato sconto carburanti fino al 3 luglio
Cronaca
Nizza Monferrato, assolta per legittima difesa Makka Sulayeva
Cronaca
Delitto Certosa a Milano, 8 indagati, un fermo
Cronaca
Palazzina crolla, 3 morti e 2 feriti a Porto Sant'Elpidio
Cronaca