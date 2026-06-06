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Crolla una palazzina nel Fermano: tre morti e due feriti

Cronaca

Si sono concluse le operazioni di soccorso a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche, dopo il crollo di una palazzina causato da un'esplosione, probabilmente dovuta a una fuga di gas. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo dell'ultima persona dispersa. Il bilancio definitivo è di tre vittime e due feriti.

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