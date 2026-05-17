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Auto su folla, le voci dei modenesi alla veglia per i feriti

Cronaca

I cittadini di Modena si sono riuniti in Piazza Grande per dimostrare il loro sostegno e la loro vicinanza alle sette persone rimaste ferite sabato 16 maggio dall'auto guidata da Sali el Koudri. Ecco cosa hanno detto

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