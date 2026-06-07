Milano, 100 kg di droga sul furgone e in cantina: arrestato

Ad Arese, nel Milanese, la Squadra Mobile di Milano ha arrestato un italiano incensurato di 42 anni per detenzione di circa 100 kg di stupefacenti. Nel furgone a bordo del quale è stato fermato l'uomo sono stati rinvenuti 45 kg di cocaina e tre kg di ketamina; altri 50 kg di hashish erano invece nascosti in un congelatore nella cantina della sua abitazione di Senago insieme ad altra droga e 2mila euro in contanti.
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