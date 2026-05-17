È accusato di strage e lesioni l'uomo che ha seminato ieri il panico a Modena lanciando la propria auto a folle velocità nel centro cittadino investendo alcuni passanti. Il conducente, un 31enne italiano di origine marocchina, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato da quattro persone. Prima di essere fermato ha accoltellato uno degli uomini che lo stavano inseguendo. Il bilancio è di otto feriti, di cui quattro gravi. Tra loro una donna di 55 anni a cui sono state amputate le gambe, così come a un altro dei feriti.

L'aggressore è Salim El Koudri, 31 anni, nato a Bergamo ma residente a Ravarino, nel Modenese. Laureato in Economia, è disoccupato. Era in cura per problemi psichiatrici, hariferito il sindaco di Modena Massimo Mezzetti. L'uomo è risultato negativo al tampone per l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

Oltre alla Procura di Modena, che ha disposto il fermo con l'accusa di strage e lesioni aggravate dall'uso diarma, l'antiterrorismo della Dda di Bologna "segue con attenzione" anche se non è ancora chiaro il movente.

Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiamato il primo cittadino modenese e ha ringraziato "i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole".

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