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Una palazzina crolla nel Fermano dopo esplosione: un morto e 2 feriti

Cronaca

A Porto Sant'Elpidio si cercano corpi tra le macerie. Deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas

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A Porto Sant'Elpidio (Fermo) una palazzina è crollata all'alba in via Trentino dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas, causando la morte di un uomo. Secondo le prime informazioni un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. Altre due persone, gli anziani genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in due diversi ospedali: la donna a Torrette di Ancona in eliambulanza, l'uomo all'ospedale di Fermo.
Nello stabile risultano residenti due nuclei familiari: del primo faceva parte l'uomo deceduto, insieme agli anziani genitori rimasti feriti; dell'altro, due persone, tra le quali il ragazzo estratto vivo e una donna. I vigili del fuoco sono al lavoro per cercare eventuali corpi rimasti sotto le macerie con nucleo Usar (Urban Search And Rescue), droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.

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