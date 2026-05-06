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Milano, crolla controsoffitto in un asilo a causa della pioggia

Cronaca

L'incidente è avvenuto nella struttura di via Pianell 25 e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno diffidato la scuola - dove di recente sarebbero già avvenuti problemi analoghi - a continuare l'attività. I bambini sono stati trasferiti in un'altra struttura

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Spavento ma nessun ferito questa mattina a Milano, in un asilo nido comunale dove per la pioggia sono crollate porzioni di controsoffitti. Nessuno dei bambini presenti è rimasto ferito, e tutti sono stati riconsegnati ai genitori o trasferiti in altre strutture. L'incidente è avvenuto nella struttura di via Pianell 25 e sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno diffidato la scuola - dove di recente sarebbero già avvenuti problemi analoghi - a continuare l'attività. A causare il rigonfiamento e quindi, per il peso accumulato, il crollo in almeno tre punti del controsoffitto è stata un'infiltrazione d'acqua dal tetto non manutenzionato. Da ieri sera su Milano si sono verificate abbondanti precipitazioni tanto che per oggi è stata dichiarata un'allerta gialla.

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