Signorelli è stato il primo a fermare il 31enne che a bordo della sua auto ha travolto e ferito otto persone, di cui quattro gravi. Dopo Signorelli, ferito alla testa con un coltello dall'aggressore, anche altri passanti sono intervenuti per fermarlo. Tutti hanno ricevuto il plauso delle istituzioni, tra cui il presidente Mattarella, che ha ringraziato "quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole"
È stato accolto da un applauso all'ospedale di Baggiovara Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a bloccare l'aggressore di Modena. Definito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani “un eroe”, Signorelli è stato il primo cittadino a fermare il 31enne Salim El Koudri, che a bordo della sua auto ha travolto e ferito otto persone, di cui quattro gravi. Dopo Signorelli, ferito alla testa con un coltello dall'aggressore, anche altri passanti sono intervenuti per fermarlo. Tutti hanno ricevuto il plauso delle istituzioni, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ringraziato "quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole".
Signorelli: "Ho fatto vedere che l'Italia non è morta"
"Ho fatto vedere che l'Italia non è morta", ha dichiarato Signorelli. Giunto all'ospedale di Baggiovara, dopo essere rimasto ferito, ha incontrato brevemente il presidente della Repubblica e la premier Giorgia Meloni che l'hanno ringraziato per il gesto eroico.
La testimonianza di Signorelli
"Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate lui scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4 o 5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano", ha raccontato Signorelli poco dopo il fatto. "Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l'altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E l'ho neutralizzato", ha aggiunto.
Tajani: "Medaglia al valor civile a Signorelli e gli altri passanti"
Nei confronti di Signorelli e dei cittadini che hanno bloccato il responsabile, accusato di strage e lesioni aggravate, il vicepremier Tajani ha chiesto il conferimento della medaglia al valor civile, inviando una lettera al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. “Nonostante fosse ferito si è immolato per salvare la vita di chi era lì, lo ringrazio per questo gesto valoroso e di altruismo, un esempio per tutti", ha scritto il ministro degli Esteri su X. Il vicepremier ha quindi chiesto al responsabile del Viminale di "valutare la proposta al Capo dello Stato della concessione della Medaglia al Valor Civile" a Signorelli e a "tutti coloro che si sono resi protagonisti" di un "gesto esemplare a tutela della cittadinanza".
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Sindaco di Modena: “Signorelli una forza e un esempio civico”
Dopo il fatto, il primo cittadino di Modena ha dichiarato di aver “telefonato a Luca Signorelli”. “Nonostante l'ora tarda mi ha risposto e l'ho ringraziato dal profondo del cuore per il suo gesto del pomeriggio, è stato il primo a gettarsi sul criminale che era appena uscito dall'auto”, ha spiegato Mezzetti, sottolineando che “non era tenuto a farlo ma l'ha fatto dando anche ad altri l'esempio per seguirlo”. Per il sindaco modenese, l'uomo è “una forza e un esempio civico a cui Modena e tutta l'Italia sta guardando con commozione e ammirazione, gli ho detto che presto sapremo esprimere il nostro riconoscimento".
Sindaco di Modena: “Grazie anche agli altri cittadini”
"Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che lo hanno immobilizzato c'erano cittadini stranieri”, ha spiegato ancora il primo cittadino, invitando a “non generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi". Mezzetti ha poi specificato che, insieme a Signorelli, sono intervenuti anche due cittadini di origine egiziana e alcuni negozianti originari di Pakistan.
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