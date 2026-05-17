Signorelli è stato il primo a fermare il 31enne che a bordo della sua auto ha travolto e ferito otto persone, di cui quattro gravi. Dopo Signorelli, ferito alla testa con un coltello dall'aggressore, anche altri passanti sono intervenuti per fermarlo. Tutti hanno ricevuto il plauso delle istituzioni, tra cui il presidente Mattarella, che ha ringraziato "quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole"

È stato accolto da un applauso all'ospedale di Baggiovara Luca Signorelli, l'uomo che ha contribuito a bloccare l'aggressore di Modena. Definito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani “un eroe”, Signorelli è stato il primo cittadino a fermare il 31enne Salim El Koudri , che a bordo della sua auto ha travolto e ferito otto persone, di cui quattro gravi. Dopo Signorelli, ferito alla testa con un coltello dall'aggressore, anche altri passanti sono intervenuti per fermarlo. Tutti hanno ricevuto il plauso delle istituzioni, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha ringraziato "quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole".

Signorelli: "Ho fatto vedere che l'Italia non è morta"

"Ho fatto vedere che l'Italia non è morta", ha dichiarato Signorelli. Giunto all'ospedale di Baggiovara, dopo essere rimasto ferito, ha incontrato brevemente il presidente della Repubblica e la premier Giorgia Meloni che l'hanno ringraziato per il gesto eroico.

La testimonianza di Signorelli

"Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate lui scappa. Quindi l'ho inseguito, nel frattempo altre 4 o 5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano", ha raccontato Signorelli poco dopo il fatto. "Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l'altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l'altro l'ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E l'ho neutralizzato", ha aggiunto.

Tajani: "Medaglia al valor civile a Signorelli e gli altri passanti"

Nei confronti di Signorelli e dei cittadini che hanno bloccato il responsabile, accusato di strage e lesioni aggravate, il vicepremier Tajani ha chiesto il conferimento della medaglia al valor civile, inviando una lettera al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. “Nonostante fosse ferito si è immolato per salvare la vita di chi era lì, lo ringrazio per questo gesto valoroso e di altruismo, un esempio per tutti", ha scritto il ministro degli Esteri su X. Il vicepremier ha quindi chiesto al responsabile del Viminale di "valutare la proposta al Capo dello Stato della concessione della Medaglia al Valor Civile" a Signorelli e a "tutti coloro che si sono resi protagonisti" di un "gesto esemplare a tutela della cittadinanza".