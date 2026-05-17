Modena, Tajani: "Medaglia al valor civile a chi è intervenuto"

In una lettera al ministro dell'Interno, il ministro degli Esteri ha chiesto di "valutare la proposta al Capo dello Stato della concessione della Medaglia al Valor Civile" a Luca Signorelli e a "tutti coloro che si sono resi protagonisti" di un "gesto esemplare a tutela della cittadinanza", intervenendo per bloccare il responsabile, Salim El Koudri, ora accusato di strage e lesioni aggravate

Medaglia al valor civile a chi è intervenuto per bloccare l'uomo che ha travolto e ferito con l'auto alcuni passanti a Modena. A chiederlo, in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nella nota, il vicepresidente del Consiglio ha chiesto di "valutare la proposta al Capo dello Stato della concessione della Medaglia al Valor Civile" a Luca Signorelli e a "tutti coloro che si sono resi protagonisti" di un "gesto esemplare a tutela della cittadinanza", intervenendo per bloccare il responsabile, Salim El Koudri , ora accusato di strage e lesioni aggravate. Lo stesso Tajani ha annunciato che domani si recherà a Modena per "portare la sua vicinanza alla popolazione" ( SEGUI LA DIRETTA ).

Tajani: "Riconoscere il coraggio dei cittadini che sono intervenuti"

Nella lettera indirizzata al responsabile del Viminale, Tajani ha ringraziato "una volta di più" le "donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, con coraggio e senso del dovere, operano a tutela della sicurezza dei cittadini". Poi ha aggiunto: "Ritengo che debba essere riconosciuto anche il coraggio civico del signor Luca Signorelli e di tutti coloro che sono prontamente intervenuti, mettendo a rischio la propria incolumità, per bloccare l'aggressore e impedire conseguenze ancora più gravi". Il vicepremier ha poi espresso il suo "apprezzamento per la prontezza con cui il Ministero dell'Interno e le Forze dell'ordine hanno seguito il gravissimo episodio avvenuto ieri sera a Modena, dove si è consumata una violenta e brutale aggressione". Per il ministro degli Esteri, "è stato un sollievo sapere che, per fortuna, l'autore è stato fermato".

Domani Tajani atteso a Modena

Tajani è inoltre atteso domani a Modena per portare la sua vicinanza alla popolazione e alle persone che hanno fermato il responsabile, come ha comunicato La Farnesina. "Credo che sia importante che lo Stato premi e ricompensi con onorificenze i cittadini che difendono la legalità" ha ribadito il ministro, ringraziando anche i due cittadini egiziani che hanno contribuito a fermare il 31enne responsabile.