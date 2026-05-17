Modena, Tajani: "Medaglia al valor civile a chi è intervenuto"

Modena, Tajani a Piantedosi: "Medaglia al valor civile ai cittadini che sono intervenuti"Cronaca
In una lettera al ministro dell'Interno, il ministro degli Esteri ha chiesto di "valutare la proposta al Capo dello Stato della concessione della Medaglia al Valor Civile" a Luca Signorelli e a "tutti coloro che si sono resi protagonisti" di un "gesto esemplare a tutela della cittadinanza", intervenendo per bloccare il responsabile, Salim El Koudri, ora accusato di strage e lesioni aggravate
Medaglia al valor civile a chi è intervenuto per bloccare l'uomo che ha travolto e ferito con l'auto alcuni passanti a Modena. A chiederlo, in una lettera al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, è stato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nella nota, il vicepresidente del Consiglio ha chiesto di "valutare la proposta al Capo dello Stato della concessione della Medaglia al Valor Civile" a Luca Signorelli e a "tutti coloro che si sono resi protagonisti" di un "gesto esemplare a tutela della cittadinanza", intervenendo per bloccare il responsabile, Salim El Koudri, ora accusato di strage e lesioni aggravate. Lo stesso Tajani ha annunciato che domani si recherà a Modena per "portare la sua vicinanza alla popolazione" (SEGUI LA DIRETTA).
Tajani: "Riconoscere il coraggio dei cittadini che sono intervenuti"
Nella lettera indirizzata al responsabile del Viminale, Tajani ha ringraziato "una volta di più" le "donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, con coraggio e senso del dovere, operano a tutela della sicurezza dei cittadini". Poi ha aggiunto: "Ritengo che debba essere riconosciuto anche il coraggio civico del signor Luca Signorelli e di tutti coloro che sono prontamente intervenuti, mettendo a rischio la propria incolumità, per bloccare l'aggressore e impedire conseguenze ancora più gravi". Il vicepremier ha poi espresso il suo "apprezzamento per la prontezza con cui il Ministero dell'Interno e le Forze dell'ordine hanno seguito il gravissimo episodio avvenuto ieri sera a Modena, dove si è consumata una violenta e brutale aggressione". Per il ministro degli Esteri, "è stato un sollievo sapere che, per fortuna, l'autore è stato fermato".
Domani Tajani atteso a Modena
Tajani è inoltre atteso domani a Modena per portare la sua vicinanza alla popolazione e alle persone che hanno fermato il responsabile, come ha comunicato La Farnesina. "Credo che sia importante che lo Stato premi e ricompensi con onorificenze i cittadini che difendono la legalità" ha ribadito il ministro, ringraziando anche i due cittadini egiziani che hanno contribuito a fermare il 31enne responsabile.
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