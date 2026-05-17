Uomo precipita in un dirupo di 200 metri e muore nel Reggino

L'uomo è precipitato in un burrone all'interno del comune di Gerace, nella Locride, in Calabria. Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Locri per il coordinamento delle indagini sulla dinamica dell'incidente

Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi dopo essere precipitato in un burrone all'interno del comune di Gerace, nella Locride, in Calabria. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi e l'intervento del nucleo speciale Saf (Speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco per la natura particolarmente impervia dell'area in cui si è consumata la tragedia, l'uomo è stato ritrovato morto a circa duecento metri di profondità dal ciglio del dirupo in cui era caduto.

L'intervento del magistrato

Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Locri per il coordinamento delle indagini sulla dinamica del tragico episodio.