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Uomo precipita in un dirupo di 200 metri e muore nel Reggino

Cronaca
©Ansa

L'uomo è precipitato in un burrone all'interno del comune di Gerace, nella Locride, in Calabria. Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Locri per il coordinamento delle indagini sulla dinamica dell'incidente

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Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi dopo essere precipitato in un burrone all'interno del comune di Gerace, nella Locride, in Calabria. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi e l'intervento del nucleo speciale Saf (Speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del Fuoco per la natura particolarmente impervia dell'area in cui si è consumata la tragedia, l'uomo è stato ritrovato morto a circa duecento metri di profondità dal ciglio del dirupo in cui era caduto.

L'intervento del magistrato

Sul posto è intervenuto anche il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Locri per il coordinamento delle indagini sulla dinamica del tragico episodio.

 

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