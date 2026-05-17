Omicidio a Taranto, il gip: "Il branco ha agito con senso di impunità"

Chi ha ucciso Bakari Sako a Taranto lo ha fatto con una “sensazione di impunità”. Ad affermarlo è il gip di Taranto Gabriele Antonaci nell’ordinanza di convalida del fermo emessa nei confronti del 22enne Cosimo Colucci, indagato per concorso in omicidio con il 20enne Fabio Sale e quatto minorenni tra i 15 e i 16 anni.

La ricostruzione dell'accaduto

Sako, bracciante di 35 anni, percorreva via Garibaldi in sella a una bicicletta e si apprestava ad andare al lavoro nei campi quando è stata accerchiato e picchiato senza un particolare motivo. A colpirlo mortalmente con due coltellate all’addome e una al torace è stato un 15enne. Indagato anche il titolare del bar in cui Sako era entrato, accasciandosi al pavimento e chiedendo aiuto, che non gli aveva prestato soccorso né rifugio e lo aveva fatto uscire dal suo locale insieme ai ragazzi che lo avevano seguito, senza chiamare le forze dell'ordine. L’accusa per l’esercente è quella di favoreggiamento personale in quanto non avrebbe fatto il nome di Colucci pur conoscendolo e avendolo visto sulla scena.