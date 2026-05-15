Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Omicidio a Taranto, il 15enne: "Volevo difendere i miei amici"

Cronaca

Durante le dichiarazioni spontanee davanti al gip del Tribunale dei minorenni, il ragazzo accusato dell'uccisione del bracciante Bakari Sako, ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione

ascolta articolo

Ha confessato l'omicidio dicendosi "profondamente dispiaciuto" il 15enne accusato di aver sferrato le coltellate che hanno ucciso il 35enne maliano Bakari Sako. A quanto si è appreso, durante le dichiarazioni spontanee davanti al gip del Tribunale dei minorenni di Taranto, Paola Morelli, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakari e di non aver notato che perdeva sangue.

Il racconto degli indagati

Poco prima dell'aggressione, all'alba del 9 maggio scorso nella città vecchia di Taranto, c'era stata una  discussione con la vittima nella piazza. I tre minori, davanti al gip, avrebbero affermato di aver visto Bakari che aveva iniziato a riprenderli con il telefonino. A quel punto si sarebbero avvicinati e ci sarebbe stata una colluttazione. Uno dei minori avrebbe sostenuto di aver spinto Bakari che a sua volta avrebbe risposto colpendolo con un pugno in faccia. Poi ci sarebbe stato l'inseguimento verso il bar e il 15enne avrebbe sferrato le coltellate. Bakari sarebbe riuscito a entrare nel bar accasciandosi sul pavimento. Uno dei giovani coinvolti avrebbe detto agli amici che stava fingendo. Poi lo avrebbero portato all'esterno buttandogli acqua in faccia e tentando di alzargli le gambe. Ma per Bakari non c'era più nulla da fare. 

Approfondimento

Omicidio a Taranto, fermato il sesto componente della baby gang

Cronaca: Ultime notizie

Omicidio Bongiorni, autopsia: insieme di concause ha causato emorragia

Cronaca

L'uomo è morto nella notte tra l'11 e il 12 aprile sotto gli occhi del figlio 11enne durante una...

Meteo, allerta maltempo per pioggia e grandine: le regioni a rischio

Cronaca

Ondata di maltempo sull'Italia, con pioggia, temporali e grandine. Nella giornata di oggi 15...

Sardegna, Gdf scopre 100 barche non dichiarate al fisco per 48 milioni

Cronaca

L’operazione “Red Jack” è stata condotta dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la tragedia dei cinque sub...

16 foto

Monopattini elettrici, domenica 17 maggio scatta l’obbligo della targa

Cronaca

I proprietari di monopattini elettrici devono dotarsi dell’apposito contrassegno identificativo...

Cronaca: i più letti