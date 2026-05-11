Secondo quanto accertato fino ad ora, sabato scorso la vittima si era fermata in piazza Fontana, nella città vecchia, per prendere un caffè, prima di andare a lavorare, quando ha incrociato un gruppo di giovani che lo avrebbero accerchiato per poi aggredirlo e ucciderlo senza alcun apparente motivo

Il bracciante 35enne Bakari Sako, originario del Mali, ucciso con tre colpi di un oggetto appuntito come un cacciavite all'alba di sabato scorso in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto, sarebbe morto a causa di un'aggressione condotta da un gruppo di quattro minorenni tra i 15 e i 16 anni, e da un maggiorenne, senza alcun apparente motivo. Questo quanto emerso dalle indagini condotte dalla polizia che, in queste ore, ha fermato quattro di loro, mentre un altro minorenne è ricercato. Il maggiorenne fermato è Fabio Sale, di 20 anni. Per tutti l'accusa è di omicidio aggravato proprio dai futili motivi.

L'aggressione mortale

Secondo quanto accertato fino ad adesso, sabato scorso la vittima si era fermata in piazza Fontana, nella città vecchia, per prendere un caffè, prima di andare a lavorare, quando ha incrociato un gruppo di giovani che lo avrebbero accerchiato per poi aggredirlo e ucciderlo. Stando agli inquirenti, poi, è stato proprio un ragazzo di 15 anni a sferrare i fendenti mortali all'addome di Sako.