Il tentato femminicidio è avvenuto a Palà, una frazione di Ceregnano, nel Rodigino. Dopo aver aggredito la donna, ferita gravemente ma non in pericolo di vita, l’uomo è scappato ed è stato ritrovato ore dopo nelle campagne vicino al centro abitato, con una ferita alla gola

Una donna è stata accoltellata dal suo compagno a Palà, una frazione di Ceregnano, in provincia di Rovigo. L’assalitore è poi fuggito ed è stato ritrovato dalle autorità con una ferita alla gola, probabilmente dopo aver provato a suicidarsi. La vittima, ferita gravemente, è stata operata dai medici e adesso è ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche l'uomo, indagato per tentato femminicidio, è salvo. Secondo alcune testate locali i fatti sono avvenuti in via Vittorio Veneto, secondo altre nel campo nomadi.