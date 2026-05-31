Il tentato femminicidio è avvenuto a Palà, una frazione di Ceregnano, nel Rodigino. Dopo aver aggredito la donna, ferita gravemente ma non in pericolo di vita, l’uomo è scappato ed è stato ritrovato ore dopo nelle campagne vicino al centro abitato, con una ferita alla gola
Una donna è stata accoltellata dal suo compagno a Palà, una frazione di Ceregnano, in provincia di Rovigo. L’assalitore è poi fuggito ed è stato ritrovato dalle autorità con una ferita alla gola, probabilmente dopo aver provato a suicidarsi. La vittima, ferita gravemente, è stata operata dai medici e adesso è ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Anche l'uomo, indagato per tentato femminicidio, è salvo. Secondo alcune testate locali i fatti sono avvenuti in via Vittorio Veneto, secondo altre nel campo nomadi.
L'uomo ritrovato nelle campagne di Palà
Il tentato femminicidio sarebbe avvenuto in mattinata. L’uomo è stato ritrovato soltanto nel pomeriggio, dopo ricerche condotte anche con droni con termocamera e con le squadre della cinofila di Torreglia, nelle campagne di Palà.
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