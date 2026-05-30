L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, aveva chiamato i soccorsi ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna, la 50enne Samanta Zironi, probabilmente morta a causa di diverse coltellate

E' stato arrestato dalle forze dell'ordine l'uomo che, la notte scorsa a Ferrara, nel quartiere Barco, avrebbe ucciso la moglie e poi segnalato lui stesso quanto accaduto agli agenti. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, aveva chiamato i soccorsi ma quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento in cui viveva con la consorte non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samanta Zironi. Lombardi è stato trasferito in questura ed al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del pm di turno.

La prima ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la donna sarebbe stata uccisa con diverse coltellate. Si sta verificando se in passato avesse segnalato situazioni di maltrattamento e si stanno sentendo i vicini e i conoscenti.