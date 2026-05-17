Meteo, l'anticiclone porta sole e bel tempo sull'Italia: le previsioni

La nuova settimana che sta per iniziare si aprirà all'insegna dell'alta pressione e di un anticiclone che proteggerà la nostra penisola dalle perturbazioni in entrata dall'Atlantico. Dopo qualche piccola incertezza tra lunedì e martedì, ecco la prima vera svolta atmosferica che porterà ad un clima gradevole sulla nostra penisola

Dopo giorni particolarmente instabili, a livello medio, caratterizzati da piogge e temperature anche sotto la media del periodo, il meteo torna a sorridere al nostro Paese, virando verso una stabilità decisamente più evidente La nuova settimana che sta per iniziare, infatti, si aprirà all'insegna dell'alta pressione e di un anticiclone che proteggerà la nostra penisola dalle perturbazioni in entrata dall'Atlantico.

Qualche piovasco a ridosso dei rilievi, ma domina la stabilità

L'alta pressione protagonista sul Mediterraneo centrale si tradurrà, secondo gli esperti, in due giornate, quelle di lunedì e martedì, piuttosto serene dal punto di vista meteo. Dominerà la stabilità atmosferica con qualche piovasco a ridosso dei rilievi. Le precipitazioni, intense nel corso della settimana che si andrà chiudendo, saranno decisamente meno presenti e non andranno ad influire sul clima generalmente sereno che caratterizzerà le giornate a venire. Le temperature sono previste in rialzo con le massime che torneranno in linea con la media del periodo.

La svolta a livello meteo

La vera e propria svolta, secondo gli esperti de "ilmeteo.it", arriverà in maniera ancora più netta a partire da mercoledì 20 maggio. Da questo momento in avanti, infatti, l’anticiclone africano comincerà ad espandersi nettamente anche sull'Europa centro-occidentale, creando una sorta di "muro atmosferico contro le perturbazioni atlantiche". L’arrivo di aria decisamente più calda permetterà l'ingresso di una fase quasi pre-estiva, supportata di pari passo da un progressivo aumento delle temperature che dovrebbero assestarsi su valori anche superiori alle medie stagionali. Questa situazione dovrebbe persistere poi per tutta la seconda parte della settimana, con la tendenza ad una fine del mese di maggio che gli esperti pronosticano come "decisamente calda".

Primi cenni d'estate

Proprio entro la fine del mese in corso non è escluso che si possano registrare i primi cenni d'estate con ondate di caldo africano e con picchi vicini ai 30°C soprattutto nelle aree del Centro e del Sud Italia, oltre che sulle due Isole Maggiori. La settimana che sta per iniziare, dunque, rappresenterà una sorta di spartiacque con il passaggio definitivo dall'instabilità primaverile al primo vero tocco estivo.