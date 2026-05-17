Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24

Cronaca fotogallery
15 foto

In apertura dei giornali l’auto piombata a 100 all’ora sulla folla a Modena, ci sono alcuni feriti gravi. Il responsabile fermato dai passanti: venne curato per problemi psichiatrici. Maldive, un soccorritore muore per recuperare i corpi dei sub italiani. Iran, Trump prepara un nuovo attacco. Tennis, Sinner oggi sfida Ruud nella finale degli Internazionali a Roma. Calcio, alle 12 si disputano in contemporanea le 5 partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions: c’è anche il derby della Capitale

Cronaca: Ultime Gallery

Modena, auto investe una decina di pedoni: le immagini dei soccorsi

Cronaca

Un'auto a velocità sostenuta ha investito una decina di persone a piedi in centro città. In...

11 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Aperture dei giornali dedicate al giallo dei cinque italiani morti alle Maldive, mentre...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la tragedia dei cinque sub...

16 foto

Kate Middleton in Emilia, le immagini del secondo giorno di visita

Cronaca

Si è conclusa la visita della principessa in Emilia Romagna, nel suo primo viaggio all'estero...

12 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 maggio: la rassegna stampa

Cronaca

Il confronto al Senato di Giorgia Meloni con le opposizioni sui temi economici, il viaggio di...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Modena, auto su pedoni: 8 feriti. Fermato 31enne: accusa di strage

    Cronaca

    Una macchina ha falciato ad alta velocità una decina di persone. Tra i feriti, 4 gravi. È...

    Modena

    Auto sulla folla a Modena, chi è l’investitore e cosa sappiamo

    Cronaca

    Secondo le prime informazioni l'automobilista che nel pomeriggio del 16 maggio ha travolto in...

    Milano, coniugi travolti sulle strisce pedonali: morto il marito

    Cronaca

    La donna è stata portata al Niguarda, dove è stata ricoverata e portata in sala...