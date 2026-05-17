Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 maggio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali l’auto piombata a 100 all’ora sulla folla a Modena, ci sono alcuni feriti gravi. Il responsabile fermato dai passanti: venne curato per problemi psichiatrici. Maldive, un soccorritore muore per recuperare i corpi dei sub italiani. Iran, Trump prepara un nuovo attacco. Tennis, Sinner oggi sfida Ruud nella finale degli Internazionali a Roma. Calcio, alle 12 si disputano in contemporanea le 5 partite delle squadre coinvolte nella lotta Champions: c’è anche il derby della Capitale
- Auto sulla folla, terrore a Modena. Il responsabile è un italiano di seconda generazione: ha anche accoltellato una persona. Venne curato per problemi psichiatrici, Quindici feriti, 4 gravi. “Andava a 100 all’ora”. Bloccato dai cittadini, Mattarella li ringrazia. Maldive, l’indagine sui sub e il limite superato. Muore soccorritore. Meloni al Qatar: ricostruiremo la raffineria colpita dall’Iran. Sinner, la finale e il tifo del Quirinale.
- Terrore in centro a Modena, auto sulla folla a 100 all’ora. Quattro feriti gravi, una amputata. L’uomo alla guida fermato dai passanti: aveva un coltello. Iran, da Trump nuova minaccia: ecco la tempesta. Maldive, soccorritore muore per recuperare i corpi dei sub. Neonata perde la vita per il freddo dopo lo sbarco a Lampedusa. Ancora Sinner in finale a Roma: sfida Ruud e sé.
- Terrore a Modena. A tutta velocità nelle strade del centro: la fuga col coltello e l’arresto. Maldive, la maledizione della grotta: morto soccorritore. La verità nei video. Iran, Trump prepara l’attacco. I pasdaran si appellano al Papa. Sinner ancora in finale dopo la notte da incubo.
- Auto sulla folla, terrore a Modena. Uomo in cura psichiatrica ferisce passanti, 4 sono gravi. Maldive, la grotta maledetta: morto anche un soccorritore. Meloni: “Hormuz, no ai pedaggi. Un ponte Mediterraneo-Golfo”. Roma villaggio globale, la finalissima Sinner-Ruud. Derby, febbre da Champions: Roma-Lazio alle 12.
- Sinner, la tua terra. Alle 17 finale a Roma contro Ruud. Il Foro aspetta un altro re italiano 50 anni dopo Panatta. Mezzogiorno di fuoco (e di Champions), Modric in maschera, Vlahovic ci riprova. Milano con il Genoa di De Rossi, Luka è pronto. Juve con la Fiorentina. Inter, è qui la festa: i campioni sul pullman scoperto.
- Mezzogiorno da Champions, corsa a 5 per 3 posti: un pass da 70 milioni. Domenica bestiale, festa Napoli se vince a Pisa. Juve, trappola Fiorentina. Brivido Milan a casa De Rossi. La Roma trova una Lazio a metà. Como, c’è il Parma. Tennis, un marziano sulla Terra: Sinner può vincere il sesto 1000 di fila e gli Internazionali 50 anni dopo Panatta.
- Juve, te la do io la Champions. Viola e derby, Vlahovic vuole il gran finale. Jannik, il sole di Roma: Sinner liquida Medvedev dopo lo stop per pioggia di venerdì. Oggi finale con Ruud. Incubi Milan ma c’è Modric in maschera. Guardiola and the City: 20esimo titolo. Chelsea a Xabi.
- L’ombra del terrore, attentato a Modena. Un 31enne di origini marocchine piomba sulla folla a 100 all’ora: una donna perde le gambe. “Gesto volontario”, giallo sul movente religioso. Maldive, morto anche un soccorritore. “Colpa loro”, scaricabarile sui sub italiani. Iran, Trump pronto all’attacco. Teheran dialoga con Europa e Vaticano.
- Dal credito all’hi-tech profitti sù del 20%, gli utili 2026 spingono Wall Street. Il distretto di Fabriano teme l’affetto domino avviato da Electrolux. L’intelligenza artificiale entra in dogana contro i cloni del Made in Italy. Sicurezza del lavoro: l’adesione ai modelli limita le sanzioni.
- Dopo i cronisti, il Csm imbavaglia i magistrati. Conte apre i 5S e preannuncia progetti radicali. Calabria, medici cubani cacciati: “Ora gli africani”. L’Iran chiama il Papa e Trump minaccia. Israele fa il parco a tema biblico: giù le case palestinesi.
- Auto sulla folla a Modena, l’attentato del nuovo italiano. Un 31enne di origini marocchine si lancia a tutta velocità contro i passanti, 4 feriti gravissimi. Fuggendo accoltella una persona. Salvini: criminale di seconda generazione. A Torino un Salone da manicomio. Saviano e Giannini anti-Meloni. Trincia: per Gaza sono tornato in terapia. L’Iran e lo Stretto, tenere chiuso Hormuz? Un boomerang.
- In Iran torna l’ombra della guerra. Il futuro incerto degli Usa nel Golfo. Auto sulla folla in centro a Modena, 4 feriti gravi. L’uomo era armato con un coltello. Neonata morta a Lampedusa, Meloni rilancia i centri in Albania.
- Meloni è il migliore alleato di Schlein. A sinistra c’è chi farebbe pazzie per avere alternative alla leader del Pd come candidato premier. Meloni ha invece azionato un whatever it takes per averla come rivale futura. La pastorale Draghi, esce il libro dell’ex premier, manifesto del suo pensiero. L’arte del negoziato vuoto di Trump e il bluff di Xi Jinping.
- Terrore a Modena, a 100 all’ora sulla folla. Un 31enne falcia i pedoni con l’auto. Iran, ultimatum di Trump: “O accordo o nuovi attacchi”. Maldive, muore un sub alla ricerca dei corpi. Si indaga sul divieto di scendere oltre i 30 metri. Arrivano i falsari dei 2 euro: Prato invasa dalla valanga di monete made in China. Sinner si candida a nuovo re di Roma.
- Sotto la tregua. Israele firma il rinnovo del cessate il fuoco in Libano mentre continua a bombardarlo: solo ieri 18 uccisi. Netanyahu pianifica una “offensiva elettorale” a Gaza, dove i raid non si sono mai fermati. Meloni in cerca di alleanze nel Golfo, la premier in Grecia per Hormuz e stop ai migranti. La Cassazione smonta il dl Sicurezza.