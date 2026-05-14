Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 maggio: la rassegna stampa

Il confronto al Senato di Giorgia Meloni con le opposizioni sui temi economici, il viaggio di Donald Trump in Cina, gli ultimi sviluppi legati al caso Garlasco e a quello Hantavirus, la visita in Italia di Kate Middleton e, per lo sport, la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Il viaggio del tycoon in primo piano: "Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Hormuz". Politica interna ed economia: "Meloni, sfida su tasse e salari". La premier in Senato: "Porte aperte al confronto". Hantavirus: "Negativi i primi esami sui casi sospetti isolati in Italia". Calcio, la finale di Roma: "Inter, un altro trionfo. La decima Coppa Italia".
- Le vicende del governo in apertura: "Meloni, la grana Consob. Maggioranza spaccata". Freni "rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia". La premier al Senato: "Dialogo con chi vuole bene all'Italia". Schlein: "Il governo ha fallito". Esteri: "Trump incontra Xi, in missione con le big tech". La visita: "A Reggio Emilia il sorriso di Kate tra i bambini". Il caso: "Negativi i sospetti, ma l'Hantavirus preoccupa i medici". Calcio: "L'Inter domina la Lazio e fa doppietta con la Coppa Italia".
- "Trump-Xi, vertice con i miliardari", titola in apertura il quotidiano torinese. Donald in Cina "accompagnato da 17 big dell'economia". L'apertura di Pechino: "Pronti a collaborare". Il caso di Garlasco, Nordio: "La condanna di Stasi un paradosso". Inizia il salone del libro a Torino: "Eravamo ragazzini", Carrere e Carofiglio raccontano "la scommessa della loro vita". Uk: "Starmer in bilico, faida al numero 10". Kate Middleton, "la principessa che studia i nostri asili". Salute: "Complotti e allarmismo, il circo dell'Hantavirus".
- Le vicende interne in primo piano: "Meloni, sfida sull'economia". La premier in Senato rivendica i risultati su salari, debito e tasse: "Dialogo con chi vuole il bene dell'Italia". Botta e risposta con la sinistra "sui costi del Superbonus". Esteri: "Trump a Pechino cerca l'asse con Xi". Hantavirus: "In Italia non c'è nemmeno un contagiato". Garlasco, Nordio: "Legge da cambiare". Calcio: "La Lazio non fa miracoli, all'Inter la Coppa Italia".
- "Inter e due". Decima Coppa Italia dopo lo scudetto per i nerazzurri di Chivu, dopo la finale vinta contro la Lazio. Doblete "sedici anni dopo Mourinho". Gioia Lautaro: "Che stagione". Milan e Juventus in lotta per la Champions: "Diavolo da duri con Fullkrug". Yildiz a Vlahovic: "Resta". Serie A: "No alle gare di campionato alle ore 12, rischio derby senza curve". Ciclismo: "Diluvia al Giro, resa Ciccone".
- "Doblete". La finale di Coppa Italia va all'Inter e a Chivu che "16 anni dopo Mou" trova un altro doppio trionfo nella stessa stagione. Lautaro applaude il proprio tecnico: "Una stagione da 10". Calciomercato, Milan: "Gotetzka e Mateta". Serie A, per Roma-Lazio la Lega ricorre al Tar: "Scontro totale".
- "Troppo forti". La finale di Coppa Italia va all'Inter che supera la Lazio (2-0), si tratta della decima vittoria in questa competizione per i nerazzurri. Martinez e Dumfries: "Chivu merita 10". Juventus, le parole di Yildiz: "Ora vogliamo il secondo posto. Legatissimo al club". Torino-Gattuso: "Fumata grigia". Calendario di Serie A per la penultima giornata: "La Lega riprova, no del Prefetto. Derby e 4 partite in mano al Tar". Tennis, Roma: "Pranzo con Sinner, dramma Musetti".
- Focus d'apertura sul "premier time": "A me m'ha rovinato la guerra". Meloni in Senato: "Le solite scuse, incolpa il conflitto e pure il Superbonus". Grazia a Minetti, il giudice Pavarin: "Per curare il bimbo bastava il permesso". Blitz di Gratteri: "Altra rete di spie sui Vip, contatti col giro Equalize". Esteri: "Trump va in Cina per maxi-accordi. Ue vaso di coccio". Gaza: "La Flotilla riparte e rischia subito l'abbordaggio Idf".
- Il vertice di Pechino in apertura: "La sfida Trump-Xi, dal tech all'Iran". Il presidente Usa in Cina fra "dialogo e nodo dazi". Focus sull'azione del governo: Meloni "via alla fase 2". La premier: "Sinistra? Solo debiti". A Reggio Emilia: "Bambini, selfie e sorrisi. Kate incanta il Paese". Hantavirus: "Negativi i sei casi. L'allerta? Finirà a giugno". Garlasco: "I 21 indizi contro Sempio. Era risentito con Chiara". Calcio: "L'Inter domina la finale di Coppa Italia e fa il bis di trofei".
- "La banda del buco" è il titolo d'apertura dopo lo "scontro in Senato" con la premier Meloni. Dall'opposizione invocano "misure su lavoro e salari. Richieste logiche se non fosse per le voragini lasciate da loro nei conti...". Politica: "La Flotilla pensa ad un partito e fa tremare la sinistra". Esteri: "Cosa si gioca davvero Trump in Cina". Francia: "Ecco l'amica di Macron che fece impazzire Brigitte". Garlasco, Nordio: "Mai più un altro caso come quello di Stasi".
- Il decreto fiscale in primo piano: "Partite Iva, più tempo per il concordato. Allentata la stretta sui pagamenti Pa". Bilaterale in Cina: "Commercio, Hormuz e Taiwan, Trump e Xi in cerca di un'intesa". La telefonata: "Mattarella sente Herzog, attacchi alle truppe Unifil inaccettabili". Petrolio, l'allarme: "Offerta in caduta. Per le scorte di greggio un calo a ritmo record". Meloni: "Entro l'estate la delega sul nucleare".