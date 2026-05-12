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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 maggio: la rassegna stampa

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L'Hantavirus domina le prime pagine dei principali quotidiani nazionali: crescono i casi positivi e l'Italia prepara un piano con "quarantena fiduciaria di 6 settimane". Mentre la Casa Bianca afferma: "Più difficile da contrarre rispetto al Covid". Spazio anche all'Iran e alla tregua con gli Usa "appesa a un filo", mentre l'Ue impone sanzioni contro i coloni israeliani. Sulle prime pagine anche il caso Garlasco, con l'arrivo di Andrea Sempio a Roma per la perizia psicologica

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