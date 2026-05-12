Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 maggio: la rassegna stampa

L'Hantavirus domina le prime pagine dei principali quotidiani nazionali: crescono i casi positivi e l'Italia prepara un piano con "quarantena fiduciaria di 6 settimane". Mentre la Casa Bianca afferma: "Più difficile da contrarre rispetto al Covid". Spazio anche all'Iran e alla tregua con gli Usa "appesa a un filo", mentre l'Ue impone sanzioni contro i coloni israeliani. Sulle prime pagine anche il caso Garlasco, con l'arrivo di Andrea Sempio a Roma per la perizia psicologica
- In apertura l'Hantavirus e la "catena dei contagi": "Crescono i casi positivi, grave una donna francese" e "due italiani in quarantena". Ma la Casa Bianca assicura: "Più difficile da contrarre rispetto al Covid". Spazio anche alla situazione in Iran: "La tregua vacilla" mentre l'Ue impone "sanzioni ai coloni". In prima pagina anche la legge elettorale e "la mossa della maggioranza": "Giuli un'ora da Meloni". Infine, il tennis con Sinner che sfida Pellegrino a Roma: "Il derby diventa favola".
- In primo piano ancora i "nuovi contagi" di Hantavirus, mentre l'Italia presenta "un piano" contro il virus. La circolare del ministero: "Quarantena fiduciaria di 6 settimane per contatti stretti". Spazio anche alle "prime sanzioni Ue contro i coloni" israeliani. In Iran la tregua è "appesa a un filo", mentre gli Usa annunciano la "riattivazione del Project Freedom". In prima pagina anche la "cultura nel caos", con il "processo" al ministro Giuli. Infine, il caso Garlasco e la "perizia psicologica" di Andrea Sempio.
- In apertura la visita di Donald Trump in Cina, atteso insieme a Musk e Cook. Il presidente Usa: "Il cessate il fuoco con i Pasdaran è in terapia intensiva". Pechino "non disponibile a grandi aperture su Iran e dazi". Spazio anche al caso Garlasco con il "biglietto della 'confessione'" di Andrea Sempio: "Erano appunti per Quarto Grado". In prima pagina anche la crisi di Electrolux: "In Italia 1.700 esuberi". Infine, il discorso di Mattarella e Renzo Piano ai giovani: "Createvi la vostra strada".
- In primo piano il caso Garlasco e l'arrivo di Andrea Sempio a Roma per la perizia psicologica. "Lo ripeto, sono innocente", ha detto il 36enne. Spazio anche all'intervista al vicepremier Antonio Tajani: "L'Europa più reattiva, ora superare il diritto di veto". Mentre Trump sull'Iran: "Tregua sul filo". In prima pagina anche l'Hantavirus: "Rischio basso in Italia ma serve cautela". Poi, il "caos cultura" e l'incontro Meloni-Giuli, con la premier che ribadisce "sintonia e sostegno". Infine, con Sinner a Roma "Italia da record al Foro".
- "Inferno Milan, tutti sul filo" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport. Cardinale "boccia mercato e risultati". A rischio "Furlani, Tare, Moncada e Ibra", e "anche Allegri nel mirino". Spazio anche alle parole di Bobo Vieri: "Inter dominerai ancora, ma la Lazio può crederci". In prima pagina anche il tennis con un "derby per Sinner" agli Internazionali di Roma, dove sfiderà Pellegrino. Poi, la vittoria del Bologna contro il Napoli: "Champions rimandata". E "nuovo corso Juve, più poteri a Spalletti".
- "Tutti addosso" è il titolo in apertura del Corriere dello Sport sulla sconfitta del Napoli contro il Bologna al Maradona. "Il Napoli si fa male: 5 squadre per 3 posti". Spazio anche alle 5 partite in programma domenica e poi l'appuntamento di domani con Lazio-Inter. In prima pagina anche il tennis con il "derby italiano" Sinner-Pellegrino agli Internazionali di Roma.