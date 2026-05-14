Introduzione
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha valutato l'allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, su gran parte del Veneto e della Lombardia, su settori di Emilia-Romagna, Puglia e Calabria per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio, ed emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse anche per venerdì 15 maggio, con il maltempo che interesserà gran parte del Centro-Nord dell'Italia.
Quello che devi sapere
In arrivo forti temporali
Un’ampia circolazione depressionaria, con centro d’azione sul Mare del Nord, pilota impulsi perturbati fino al Mediterraneo. Tra oggi e domani un sistema frontale porta un peggioramento su gran parte del Centro-Nord dell’Italia, con temporali localmente forti e venti sud-occidentali in intensificazione. Venti sud-occidentali da forti a burrasca su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto
Piogge su regioni settentrionali e venti al Centro-Nord
L’avviso prevede da questa mattina venti sud-occidentali da forti a burrasca, su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 14 maggio, allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, su gran parte del Veneto e della Lombardia, su settori di Emilia-Romagna, Puglia e Calabria.
Condizioni avverse anche domani
Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha valutato l'allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, su gran parte del Veneto e della Lombardia, su settori di Emilia-Romagna, Puglia e Calabria per la giornata di oggi ed emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse anche per domanì 15 maggio, con il maltempo che interesserà gran parte del Centro-Nord dell'Italia.
Burrasca su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna
L'avviso prevede dal mattino venti sud-occidentali da forti a burrasca, su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Inoltre, previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
Milano: oggi temporali fino a mezzanotte
Il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalle ore 6 di oggi che proseguirà fino a mezzanotte. Lo fa sapere in una nota Palazzo Marino, invitando "i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".
Genova: avviso per mareggiata intensa
A seguito dell’emanazione da parte di Arpal dell‘avviso meteorologico di mareggiata intensa per oggi scatta l’ordinanza che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità .In particolare, viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale fino a cessate esigenze. Tutti i cittadini sono tenuti a osservare le seguenti regole:- prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo- evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili- seguire le indicazioni fornite dalle autorità- evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali- mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee.
Acqua alta a Venezia
Dopo quasi tre mesi di calma torna l’emergenza acqua alta a Venezia. Programmato il sollevamento del Mose in tutte le quattro bocche di porto della laguna. La previsione del Centro maree del Comune di Venezia indica infatti una punta massima di 105 centimetri di marea sul medio mare e il sollevamento delle paratie è cominciato ieri alle ore 19.30. Condizioni favorevoli al fenomeno dell'acqua alta con valori fino a 115 centimetri di marea sono previste fino alla sera di venerdì 15 maggio.