A seguito dell’emanazione da parte di Arpal dell‘avviso meteorologico di mareggiata intensa per oggi scatta l’ordinanza che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità .In particolare, viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare e alle scogliere del territorio comunale fino a cessate esigenze. Tutti i cittadini sono tenuti a osservare le seguenti regole:- prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo- evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili- seguire le indicazioni fornite dalle autorità- evitare la balneazione e l'uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali- mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone, quali ad esempio strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee.