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Britain's Catherine, Princess of Wales waves as she arrives at Reggio Emilia town hall during a two-day visit in Italy, on May 13, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / POOL / AFP)

Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini della principessa in Italia. FOTO

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La principessa del Galles è nella città famosa nel mondo per i suoi asili modello, per una visita dedicata ad approfondire il "Reggio Approach", ovvero il metodo sviluppato dal dopoguerra per l'educazione dell'infanzia. Per la moglie dell'erede al trono è il primo viaggio dopo la malattia

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