Nuovo ritratto di famiglia per celebrare i 15 anni di matrimonio: il Principe e la Principessa del Galles hanno condiviso uno scatto in cui sono sdraiati sull'erba, sorridenti, con i loro figli - il Principe George, la Principessa Charlotte e il Principe Louis - e il loro cane durante le vacanze di Pasqua. La foto è stata realizzata dal fotografo Matt Porteous in Cornovaglia ed è stata condivisa sui social accompagnata da un emoji a forma di cuore e dalla didascalia: "Celebriamo 15 anni di matrimonio". La coppia reale si è sposata nell'Abbazia di Westminster a Londra nel 2011. William e Kate che si sono conosciuti all'Università di St Andrews, hanno trascorso i primi tre anni di matrimonio ad Anglesey, dove il Principe ha seguito un addestramento per diventare pilota di elicottero della RAF. Il loro primogenito, il Principe George, è nato nel 2013. La Principessa Charlotte è nata due anni dopo, seguita dal Principe Louis nel 2018.