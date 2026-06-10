Iran, fuoco incrociato tra Usa e Teheran dopo abbattimento elicottero americano. LIVE
Notte di raid nel Golfo Persico: gli Usa hanno portato a termine una serie di attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar in Iran. "Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria", secondo fonti di Washington. Teheran risponde con droni contro base Usa in Bahrein: "Risponderemo con attacchi più gravi e diffusi contro obiettivi designati nella regione". Israele continua intanto ad attaccare nel sud del Libano. Tajani contro le parole di Ben Gvir sull'Italia: "Inaccettabili e indegne"
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Notte di raid Usa sull'Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno tre attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. "Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria", secondo fonti di Washington.
L'Iran ha risposto lanciando droni contro base Usa in Bahrein. "L'esercito criminale degli Stati Uniti deve sapere che, se la sua aggressione continuerà, l'Iran risponderà con attacchi più gravi e diffusi contro obiettivi designati nella regione", ha dichiarato il Comando centrale di Khatam al-Anbiya in un comunicato stampa.
Israele continua intanto ad attaccare nel sud del Libano, nonostante le minacce di Teheran. Tajani contro le parole di Ben Gvir sull'Italia: "Inaccettabili e indegne". Il ministro israeliano, infatti, dopo la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Roma per la vicenda Flotilla, aveva ironizzato sui social scrivendo: "Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte".
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Araghchi: "L'Iran si riserva il diritto di rispondere agli attacchi statunitensi"
"Teheran condanna i nuovi attacchi militari statunitensi contro l'Iran meridionale, in quanto violazione della sua sovranità nazionale e integrità territoriale", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, sottolineando: "L'Iran si riserva il diritto intrinseco all'autodifesa e alla legittima risposta di rappresaglia contro gli attacchi". Secondo Mehr, Araghchi avrebbe rilasciato queste dichiarazioni in conversazioni telefoniche separate con il suo omologo turco Hakan Fidan e con il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, nelle prime ore di oggi.
Idf: "A Tiro colpite infrastrutture di Hezbollah"
L'esercito israeliano (Idf) ha affermato di aver colpito infrastrutture di Hezbollah a Tiro e in altre aree del Libano meridionale nelle ultime 24 ore. Secondo quanto scrive il 'Times of Israel', citando l'Idf, a Tiro, sono stati colpiti sei siti di Hezbollah utilizzati dal gruppo terroristico per attacchi contro obiettivi civili israeliani e dell'Idf, tra cui una struttura da cui venivano lanciati droni esplosivi con telecamera a infrarossi. In altre zone del Libano meridionale, l'Idf afferma di aver colpito lanciarazzi armati, oltre a militanti di Hezbollah nelle aree in cui l'Idf opera.
Araghchi sente omologhi turco e saudita
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha sentito al telefono i suoi omologhi di Turchia, Hakan Fidan, e Arabia Saudita, e Faisal bin Farhan. Lo ha riferito il ministero degli Esteri in una nota riportata dai media iraniani. Nel corso delle conversazioni, i ministri "hanno esaminato gli ultimi sviluppi regionali in seguito agli attacchi aggressivi sferrati dagli Stati Uniti contro alcune zone dell'Iran meridionale", si spiega nella nota. Araghchi "pur condannando l'aggressione militare statunitense e la violazione della sovranita' nazionale e dell'integrità territoriale dell'Iran, ha sottolineato il diritto intrinseco alla legittima autodifesa per una risposta reciproca da parte delle potenti forze armate del nostro Paese", si legge ancora.
Teheran: "Usa violano carta Onu. Pronti a colpire basi"
L'Iran ha condannato l'attacco notturno degli Stati Uniti e minacciato di tornare a colpire le basi americane in tutto il Golfo Persico. "Questi bombardamenti rappresentano una violazione manifesta della Carta delle Nazioni Unite", si legge in un comunicato del ministero degli Esteri, e "con tali azioni aggressive, il governo degli Stati Uniti ha dimostrato ancora una volta la propria natura ostile e incline alla guerra". Per questo, "esercitando il diritto legittimo alla difesa", le forze iraniane "hanno colpito duramente le basi e gli asset militari statunitensi nella regione da cui erano partite le aggressioni". Da qui il richiamo alla "responsabilità legale e morale di tutti i Paesi della regione, in particolare quelli situati nella parte meridionale del Golfo Persico, affinché impediscano qualsiasi uso, delle forze statunitensi e del "regime sionista", dei loro territori e delle loro capacità per pianificare, organizzare e compiere azioni ostili contro l'Iran". Il ministero, prosegue la nota, avverte che l'Iran, "nell'esercizio del proprio diritto alla legittima difesa, non esiterà a prendere di mira basi e le strutture logistiche impiegate per sostenere e attuare attività aggressive contro l'Iran". Teheran, poi, sottolinea "la responsabilità delle Nazioni Unite, in particolare del Consiglio di Sicurezza, nel mantenere la pace e la sicurezza internazionale, e nel chiamare gli autori di tali atti aggressivi a risponderne".
Media: colpiti siti a Sirik, Jask, Bandar Abbas e Qeshm
Secondo l'agenzia Tasnim, a Qeshm si sono verificate sei esplosioni ma non è stato colpito il porto commerciale. La televisione Irib ha invece riferito che un raid ha centrato due acquedotti a Sirik e in tutta l'area manca acqua potabile.
Trump: "Voglio una risposta molto potente contro l'Iran"
Donald Trump ha detto di voler una risposta "molto potente" contro l'Iran per l'abbattimento dell'elicottero americano.
Iran: stati regionali hanno "responsabilità legale e morale" per raid Usa e Israele
È responsabilità morale e legale di tutti i paesi della regione, in particolare degli stati costieri meridionali del Golfo Persico, interrompere l'utilizzo del proprio territorio e delle proprie infrastrutture da parte di Stati Uniti e Israele per ideare, organizzare, attuare e fornire supporto logistico alle loro azioni criminali contro l'Iran, ha dichiarato oggi il Ministero degli Esteri di Teheran in un comunicato.
Iran: lanceremo raid più duri contro obiettivi regionali se attacchi Usa continuano
"L'esercito criminale degli Stati Uniti deve sapere che, se la sua aggressione continuerà, l'Iran risponderà con attacchi più gravi e diffusi contro obiettivi designati nella regione", ha dichiarato il Comando centrale di Khatam al-Anbiya in un comunicato stampa diffuso stamattina. "L'esercito iraniano e le Guardie rivoluzionarie hanno attaccato basi statunitensi nella regione, in risposta agli attacchi dell'esercito terroristico statunitense contro l'Iran meridionale, avvenuti con il falso pretesto di rappresaglia per l'abbattimento di un elicottero americano", ha aggiunto il comunicato. Nel frattempo, le Guardie rivoluzionarie hanno dichiarato in un comunicato stampa che l'Iran ha lanciato attacchi con droni contro quattro obiettivi nella base aerea statunitense e nel suo comando centrale dell'esercito ad Al-Azraq, in Giordania, nonché contro la Quinta flotta statunitense in Bahrein e la base aerea di Ali Al Salem in Kuwait alle 2:30 ora locale, in risposta agli attacchi statunitensi contro Jask, Qeshm, un radar di comunicazione e due serbatoi idrici a Sirik, avvenuti stamattina. Un drone MQ9 è stato inoltre abbattuto nei cieli della città di Jam, nella provincia di Bushehr. In un altro comunicato, le Guardie rivoluzionarie hanno affermato di aver attaccato 21 obiettivi in basi aeree e navali statunitensi nella regione. Attacchi statunitensi sono stati segnalati anche dai media locali a Bandar Abbas, Ahvaz, Kuhistak, Minab e Kouh-Mobarakeh, nel sud dell'Iran.
Giordania: abbattuti 5 missili iraniani diretti contro base Usa
L'esercito giordano ha annunciato stamattina di aver distrutto cinque missili iraniani diretti ad Azraq, dove si trova una base statunitense. "Abbiamo intercettato e abbattuto cinque missili lanciati dall'Iran verso Azraq. Non ci sono state vittime né danni materiali", ha dichiarato Amman. In precedenza le Guardie rivoluzionarie iraniane avevano affermato di aver preso di mira "una base aerea e il centro di comando militare statunitense" ad Azraq.
Kuwait: difese aeree in azione contro obiettivi ostili
L'esercito del Kuwait ha dichiarato stamattina di aver preso di mira "obiettivi aerei ostili" sul proprio territorio, dopo che Iran e Stati Uniti si sono scambiati attacchi aerei in seguito all'abbattimento di un elicottero americano. "Lo Stato maggiore dell'Esercito annuncia che i sistemi di difesa aerea kuwaitiani stanno attualmente prendendo di mira obiettivi aerei ostili", ha affermato l'esercito senza specificarne la provenienza.
Iran lancia droni contro base Usa in Bahrein, sirene d'allarme nel Paese
Il Ministero dell'Interno del Bahrein ha annunciato stamattina l'attivazione delle sirene antiaeree in seguito alle segnalazioni di un attacco iraniano contro una base statunitense nel Paese. "Le sirene sono state attivate", ha dichiarato il dicastero su X esortando "cittadini e residenti a mantenere la calma e a cercare riparo nel luogo più vicino". Le Guardie rivoluzionarie iraniane avevano poco prima annunciato di aver lanciato un attacco con droni contro una base Usa in Bahrein, in seguito agli attacchi americani contro obiettivi iraniani lungo lo Stretto di Hormuz. Abbiamo "attaccato la Quinta flotta statunitense", ha aveva specificato l'esercito dell'Iran.
Usa: conclusi gli attacchi contro l'Iran nei pressi di Hormuz
Gli Stati Uniti hanno concluso gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano da parte delle forze di Teheran. Lo ha annunciato il Comando centrale americano su X precisando che i raid hanno colpito sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo a terra e siti radar di sorveglianza iraniani nei pressi dello Stretto di Hormuz, impiegando munizioni di precisione lanciate da caccia dell'aeronautica e della marina Usa.
Media: terza ondata di attacchi Usa contro l'Iran
Terza ondata di attacchi americani contro l'Iran, in rappresaglia dell'abbattimento di un elicottero Usa da parte di Teheran. Lo riferisce un funzionario americano ad Axios.
Media: "In corso una seconda ondata di attacchi Usa contro l'Iran"
È in corso una seconda serie di attacchi americani in Iran contro sistemi di difesa aerea e radar. Lo ha riferito un funzionario Usa ad Axios.