Sanzioni di 6 Paesi contro coloni israeliani violenti in Cisgiordania

Il nuovo pacchetto di sanzioni, proposto da Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, è stato annunciato dal ministro francese Barrot. Secondo il ministero degli Esteri israeliano "la vera essenza di questi provvedimenti è il tentativo di imporre una posizione politica riguardo al diritto degli ebrei di vivere nella Terra d'Israele e in merito al conflitto israelo-palestinese, mascherandolo da misura contro la violenza" ascolta articolo

Un nuovo pacchetto coordinato tra diversi Paesi, come Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, è stato adottato per favorire "nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese, Jean Noel Barrot. MEDIO ORIENTE, LE NEWS IN DIRETTA DI SKY TG24

La decisione della Francia La Francia, tra l'altro, "ha vietato l'ingesso nel proprio territorio del ministro israeliano Bezalel Smotrich, di quattro responsabili di organizzazioni di coloni e di 21 coloni violenti". Lo ha confermato lo stesso Barrot, sottolineando che "Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, che rivendica apertamente, la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'Autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione palestinese". Il ministro francese ha poi ribadito che si tratta "di una politica che la stragrande maggioranza della comunità internazionale, fermamente convinta della soluzione a due Stati, non può accettare". Approfondimento Guerra Medioriente, Meloni: Condanniamo violenze dei coloni israeliani

La presa di posizione del governo britannico Sempre in quest'ottica, il governo britannico ha poi invitato le aziende del Paese a terminare ogni attività negli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. L'annuncio è arrivato dalla ministra degli Esteri, Yvette Cooper. "Ho rafforzato le nostre linee guida sui rischi aziendali affinché siano chiare e inequivocabili: se siete cittadini britannici o aziende britanniche, non dovete svolgere alcuna attività economica o finanziaria negli insediamenti israeliani illegali", ha spiegato la ministra al Parlamento. "Riteniamo che i gruppi di coloni violenti non debbano trarre profitto dalle terre che hanno sottratto ai palestinesi", ha poi proseguito, riferendo ancora che le condanne di alcune di queste violenze da parte del governo israeliano "suonano vuote" in assenza di misure concrete per reprimerle e punirle. Approfondimento Cisgiordania, aumentano gli attacchi dei coloni israeliani