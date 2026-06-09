Sanzioni di 6 Paesi contro coloni israeliani violenti in Cisgiordania

Sanzioni di 6 Paesi contro coloni violenti in Cisgiordania. Israele: "Misure vergognose"Mondo
Il nuovo pacchetto di sanzioni, proposto da Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, è stato annunciato dal ministro francese Barrot. Secondo il ministero degli Esteri israeliano "la vera essenza di questi provvedimenti è il tentativo di imporre una posizione politica riguardo al diritto degli ebrei di vivere nella Terra d'Israele e in merito al conflitto israelo-palestinese, mascherandolo da misura contro la violenza"
Un nuovo pacchetto coordinato tra diversi Paesi, come Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, è stato adottato per favorire "nuove sanzioni contro i responsabili dell'intensificarsi delle attività di insediamento e della violenza in Cisgiordania". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese, Jean Noel Barrot.
La decisione della Francia
La Francia, tra l'altro, "ha vietato l'ingesso nel proprio territorio del ministro israeliano Bezalel Smotrich, di quattro responsabili di organizzazioni di coloni e di 21 coloni violenti". Lo ha confermato lo stesso Barrot, sottolineando che "Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania, che rivendica apertamente, la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'Autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione palestinese". Il ministro francese ha poi ribadito che si tratta "di una politica che la stragrande maggioranza della comunità internazionale, fermamente convinta della soluzione a due Stati, non può accettare".
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La presa di posizione del governo britannico
Sempre in quest'ottica, il governo britannico ha poi invitato le aziende del Paese a terminare ogni attività negli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. L'annuncio è arrivato dalla ministra degli Esteri, Yvette Cooper. "Ho rafforzato le nostre linee guida sui rischi aziendali affinché siano chiare e inequivocabili: se siete cittadini britannici o aziende britanniche, non dovete svolgere alcuna attività economica o finanziaria negli insediamenti israeliani illegali", ha spiegato la ministra al Parlamento. "Riteniamo che i gruppi di coloni violenti non debbano trarre profitto dalle terre che hanno sottratto ai palestinesi", ha poi proseguito, riferendo ancora che le condanne di alcune di queste violenze da parte del governo israeliano "suonano vuote" in assenza di misure concrete per reprimerle e punirle.
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La reazione di Israele
Dopo la decisione presa da Francia, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Norvegia, è arrivata la reazione israeliana. "Israele respinge con fermezza le vergognose misure adottate da governi stranieri contro cittadini israeliani, entità israeliane e un ministro del governo". Questo quanto riportato in un post sull'account X del ministero degli Esteri israeliano. "La vera essenza di questi provvedimenti è il tentativo di imporre una posizione politica riguardo al diritto degli ebrei di vivere nella Terra d'Israele e in merito al conflitto israelo-palestinese, mascherandolo da misura contro la violenza", si legge ancora.
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