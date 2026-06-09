Iran e Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere "immediatamente" le operazioni militari. Teheran è stata la prima a dichiarare conclusa la propria operazione contro Israele. Il comando delle forze armate iraniane ha definito l'azione una "severa rappresaglia", avvertendo tuttavia che qualsiasi nuova offensiva israeliana, compresi eventuali attacchi nel sud del Libano, provocherebbe una risposta "molto più severa" rispetto a quella vista finora. Poche ore dopo è arrivata la conferma del premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Al momento le ostilità su questo fronte sono cessate", ha dichiarato, precisando però che Israele continuerà a esercitare il proprio diritto all'autodifesa e risponderà "con forza" a qualsiasi nuovo attacco iraniano.