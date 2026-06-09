Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra Iran, Teheran e Israele fermano i raid. Trump: "Accordo entro 2-3 giorni". LIVE

live Mondo
©Ansa

Dopo gli ultimi raid, il presidente Usa Trump mostra ottimismo: "Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo". Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla Flotilla, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona 

in evidenza

Mentre la tregua è appesa a un filo, Trump cerca di frenare Israele e Iran. "Smettano immediatamente di sparare", è intervenuto il presidente Usa chiamando di nuovo Netanyahu. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla Flotilla, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Elicottero Usa precipita a Hormuz, Trump: "Piloti salvi"

Un elicottero dell'esercito americano, un 'Apache', è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donad Trump, riporta il New York Times, ha detto che i "due piloti sono salvi''. Le cause dell'incidente ancora non sono state chiarite e un'indagine è in corso.    

Trump: "Siamo nelle fasi finali per accordo molto buono"

"Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti al termine della finale di Nba. "Non gli permetteremo di avere un'arma nucleare", ha spiegato. "L'accordo sarà molto migliore di quello siglato da Obama", ha evidenziato ancora il capo della Casa Bianca. 

Iran, sospese ostilità con Israele: restano minacce e tensioni

Iran e Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere "immediatamente" le operazioni militari. Teheran è stata la prima a dichiarare conclusa la propria operazione contro Israele. Il comando delle forze armate iraniane ha definito l'azione una "severa rappresaglia", avvertendo tuttavia che qualsiasi nuova offensiva israeliana, compresi eventuali attacchi nel sud del Libano, provocherebbe una risposta "molto più severa" rispetto a quella vista finora. Poche ore dopo è arrivata la conferma del premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Al momento le ostilità su questo fronte sono cessate", ha dichiarato, precisando però che Israele continuerà a esercitare il proprio diritto all'autodifesa e risponderà "con forza" a qualsiasi nuovo attacco iraniano.

Flotilla, Roma indaga su Ben Gvir. Lui "non mi lascio intimidire"

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale aveva rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti che erano stati fatti sbarcare dalle navi della Flotilla, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. "Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta", ha commentato dopo la decisione di Piazzale Clodio. 

Caso Flotilla, ministro israeliano Ben-Gvir indagato da Procura Roma

Caso Flotilla, ministro israeliano Ben-Gvir indagato da Procura Roma

Vai al contenuto

Mondo: Ultime notizie

Israele ferma raid su Iran. Trump a Netanyahu: attento o resti solo

Mondo

Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. “Smettano immediatamente di...

Guerra Ucraina, Lettonia: "Abbattuto drone proveniente da Mosca"

Mondo

La Nato abbatte un drone russo in Lettonia, mentre il Cremlino respinge i negoziati...

Terremoto a Cuba, scossa di 6.5 gradi in parte occidentale dell'isola

Mondo

A L'Avana, secondo quanto riferito da giornalisti dell'Afp presenti sul posto, il sisma è stato...

Spagna, il Papa incontra vittime abusi: “Impegno per Chiesa sicura”

Mondo

Il Pontefice ha incontrato il premier spagnolo Sánchez presso la Nunziatura Apostolica, poi ha...

Pope Leo XIV delivers a speech during a joint session of the Spanish Parliament at the Congress of Deputies in Madrid on June 8, 2026. Pope Leo XIV is visiting Spain June 6-12 with stops in Madrid, Barcelona, and the Canary Islands, where he will meet with migrants and organisations dedicated to helping them. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

Usa, ritorna il parassita che si nutre di carne: rischi per l'economia

Mondo

Si tratta di una mosca, che depone le uova nelle ferite e nelle mucose del bestiame: quando si...

DUBLIN, TEXAS - JUNE 05: Cattle wait in a stable on June 05, 2026 in Dublin, Texas. U.S. Secretary of Agriculture Brooke Rollins has confirmed the detection of the New World screwworm—a parasitic fly whose larvae feed on the living tissue of warm-blooded animals—in a cow in Zavala County, Texas. The discovery comes as the cattle industry continues to grapple with a historic herd shortage that has pushed wholesale beef prices to record levels, contributing to a 17% increase in steak prices and a 19% rise in ground beef costs. Prolonged drought, labor shortages, and escalating operating expenses have forced several well-known Texas barbecue establishments to close, while others are weighing significant reductions in service. Although the Trump administration has launched supply-side measures aimed at easing pressure on the beef industry, progress slowed after the White House paused two executive orders in early May. (Photo by Brandon Bell/Getty Images)

Mondo: I più letti