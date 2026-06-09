Guerra Iran, Teheran e Israele fermano i raid. Trump: "Accordo entro 2-3 giorni". LIVE
Dopo gli ultimi raid, il presidente Usa Trump mostra ottimismo: "Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo". Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla Flotilla, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona
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Mentre la tregua è appesa a un filo, Trump cerca di frenare Israele e Iran. "Smettano immediatamente di sparare", è intervenuto il presidente Usa chiamando di nuovo Netanyahu. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulle sanzioni a Teheran. Il ministro israeliano Ben Gvir è indagato a Roma nell'inchiesta sulla Flotilla, nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona.
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Elicottero Usa precipita a Hormuz, Trump: "Piloti salvi"
Un elicottero dell'esercito americano, un 'Apache', è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donad Trump, riporta il New York Times, ha detto che i "due piloti sono salvi''. Le cause dell'incidente ancora non sono state chiarite e un'indagine è in corso.
Trump: "Siamo nelle fasi finali per accordo molto buono"
"Siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran". Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti al termine della finale di Nba. "Non gli permetteremo di avere un'arma nucleare", ha spiegato. "L'accordo sarà molto migliore di quello siglato da Obama", ha evidenziato ancora il capo della Casa Bianca.
Iran, sospese ostilità con Israele: restano minacce e tensioni
Iran e Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere "immediatamente" le operazioni militari. Teheran è stata la prima a dichiarare conclusa la propria operazione contro Israele. Il comando delle forze armate iraniane ha definito l'azione una "severa rappresaglia", avvertendo tuttavia che qualsiasi nuova offensiva israeliana, compresi eventuali attacchi nel sud del Libano, provocherebbe una risposta "molto più severa" rispetto a quella vista finora. Poche ore dopo è arrivata la conferma del premier israeliano Benjamin Netanyahu. "Al momento le ostilità su questo fronte sono cessate", ha dichiarato, precisando però che Israele continuerà a esercitare il proprio diritto all'autodifesa e risponderà "con forza" a qualsiasi nuovo attacco iraniano.
Flotilla, Roma indaga su Ben Gvir. Lui "non mi lascio intimidire"
Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale aveva rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti che erano stati fatti sbarcare dalle navi della Flotilla, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. "Il Paese dello Stivale è diventato il Paese delle ciabatte. Non mi lascerò scoraggiare da questa o da qualsiasi altra inchiesta", ha commentato dopo la decisione di Piazzale Clodio.