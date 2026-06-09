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Dopo Ben-Gvir, la Francia vieta l'ingresso anche al ministro israeliano Smotrich

Mondo
©Getty

Oltre al ministro delle Finanze, il Paese ha deciso di negare l'accesso anche ai "quattro responsabili di organizzazioni di coloni" e ad altri "21 coloni violenti". Il medesimo provvedimento era stato adottato poche settimane fa anche nei confronti del ministro della Sicurezza nazionale 

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Il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, ha annunciato che il Paese "ha vietato l'ingesso nel proprio territorio del ministro israeliano Bezalel Smotrich, di quattro responsabili di organizzazioni di coloni e di 21 coloni violenti":

Il ministro: "La comunità internazionale non può accettare la politica di Smotrich"

Barrot ha inoltre sottolineato che "Bezalel Smotrich promuove attivamente l'annessione della Cisgiordania", rivendicondone "apertamente" la proprietà. Oltre a sostenere "la creazione di nuove colonie in Cisgiordania, la ricolonizzazione di Gaza, il crollo economico dell'Autorità palestinese e le sue conseguenze nefaste sulla popolazione palestinese". Una politica che, secondo il ministro francese "la stragrande maggioranza della comunità internazionale, fermamente convinta della soluzione a due Stati, non può accettare". Lo scorso 23 maggio la Francia aveva già vietato l’ingresso nel proprio territorio al ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, dopo la diffusione del video in cui derideva alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla, mostrati inginocchiati e con le mani legate.

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