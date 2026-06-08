Nel maggio scorso il ministro israeliano della Sicurezza nazionale ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti che erano stati fatti sbarcare dalle navi della Flotilla, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod

Nel maggio scorso il ministro ha rivolto parole di scherno nei confronti degli attivisti che erano stati fatti sbarcare dalle navi della Flotilla, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod.

Il commento della portavoce italiana della Global Sumud Flotilla

Dopo che si è diffusa la notizia dell’iscrizione di Ben-Gvir nel registro degli indagati a Roma, è arrivata la reazione della portavoce italiana della Global Sumud Flotilla. "Siamo soddisfatti dell'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. È sacrosanto che ci sia un'indagine a suo carico per quel video, per quel comportamento nei confronti degli attivisti, ma non dobbiamo dimenticare che Ben-Gvir è un ministro del governo Netanyahu, è espressione di un sistema sionista di quel governo", ha detto Maria Elena Delia.