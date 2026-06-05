I dieci volontari, di cui due italiani, sono attualmente detenuti a Bengasi e da 96 ore si rifiutano di mangiare per protestare contro "la loro detenzione illegittima, il diniego di assistenza legale, il prolungamento della custodia e i maltrattamenti subiti”. Sono tutti membri del convoglio che cercava di raggiungere la Striscia di Gaza via terra ascolta articolo

I volontari detenuti in Libia della Global Sumud Flotilla sono al quarto giorno di sciopero della fame. Gli italiani Domenico Centrone, Leonarda Alberizia e altri otto membri della missione umanitaria, arrestati e detenuti a Bengasi, si rifiutano di mangiare, e alcuni di bere, per protestare contro "la loro detenzione illegittima, il diniego di assistenza legale, il prolungamento della custodia e i maltrattamenti subiti”. Lo scrive la Gsf, chiedendo "l’immediato accesso di osservatori medici indipendenti" e "il rilascio immediato e incondizionato di tutti i volontari detenuti”.

Le autorità libiche negano un monitoraggio medico independente Il movimento lancia un nuovo allarme sugli attivisti del "land convoy", il convoglio che cercava di raggiungere la Striscia di Gaza via terra per rompere il blocco israeliano. In una nota, si denunciano "le condizioni di salute dei volontari in sciopero" che "stanno peggiorando rapidamente”. Da quanto si apprende, nonostante alcuni attivisti siano svenuti, “le autorità libiche continuano a negare qualsiasi monitoraggio medico indipendente", perchè "nessun team sanitario esterno è stato autorizzato a visitarli“. A occuparsi di loro - riferisce l'organizzazione - sono i medici della delegazione stessa che sono costretti a monitorare e assistere i propri compagni in condizioni critiche, pur essendo essi stessi estremamente debilitati”. Vedi anche Flotilla, Farnesina: "Prolungata detenzione dei due italiani in Libia"

All'interno della struttura vivono in condizione di isolamento totale Gli undici attivisti sono stati "reclusi in una struttura carceraria isolata e non civile gestita dal Ministero dell’Interno, nota localmente come ‘black site’ (sito nero)". Filippo Andrea Colombo, il console italiano presso il governo orientale della Libia, ha potuto visitare i due connazionali lo scorso 27 maggio. Ma nella struttura si vive un “isolamento totale - scrive la Gsf - i detenuti rimangono completamente tagliati fuori dal mondo esterno, senza alcun contatto con le proprie famiglie e senza accesso a una rappresentanza legale indipendente". Inoltre, le autorità starebbero dando ai volontari "informazioni contraddittorie, promettendo ripetutamente il rilascio ogni due giorni per minarne la resistenza psicologica". Leggi anche Il Papa: "Sulla Flotilla siano rispettati i diritti, aiutare Gaza"