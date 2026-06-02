Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Flotilla, Farnesina: "Prolungata detenzione dei due italiani in Libia"

Mondo
©Getty

Domenico Centrione e Leonarda Alberizia restano prigionieri a Bengasi delle forze del generale Haftar con l'accusa di "ingresso illegale" nel Paese

ascolta articolo

I due italiani partecipanti alla Flotilla di terra ancora trattenuti in Libia, Domenico Centrione e Leonarda Alberizia, sono apparsi il 2 giugno davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il Console Generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. A darne notizia è una nota del ministero degli Esteri.

Famiglie informate

La Farnesina, l'Ambasciata d'Italia a Tripoli e il Consolato Generale a Bengasi continuano a seguire la vicenda in raccordo con le autorità locali al fine di consentire il rientro in Italia dei connazionali il prima possibile. Le famiglie dei connazionali sono informate dello stato della detenzione e dei passi diplomatici effettuati per la tutela dei due familiari.

Altri sei già in Italia

Gli altri sei componenti della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flotilla per Gaza sono già arrivati in Italia dopo esser stati rimpatriati il 27 maggio mentre il pugliese, Domenico Centrione e la piemontese, Leonarda Alberizia rimangono detenuti con l'accusa di "ingresso illegale" dopo esser stati fermati e portati a Bengasi dai miliziani libici affiliati al generale Khalifa Haftar. 

Mondo: Ultime notizie

Guerra Iran, Trump ferma Netanyahu: “Presto accordi". LIVE

live Mondo

Alta tensione Usa-Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei...

Ucraina, massiccio attacco russo: 21 morti e oltre 100 feriti. LIVE

live Mondo

Gli attacchi hanno colpito Kiev, Dnipro, Kharkiv e la regione di Kiev, secondo quanto...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo format di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni giorno i...

2 giugno, Rubio scrive all'Italia: “Bene aumento spese per la difesa”

Mondo

In un messaggio per l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica, il segretario di Stato...

Uccise 18enne in Gb e si finse vittima razzismo: ergastolo e polemiche

Mondo

La morte di Henry Nowak, accoltellato a Southampton da Vickrum Digwa, condannato...

Mondo: I più letti