Flotilla, Farnesina: "Prolungata detenzione dei due italiani in Libia"

Domenico Centrione e Leonarda Alberizia restano prigionieri a Bengasi delle forze del generale Haftar con l'accusa di "ingresso illegale" nel Paese ascolta articolo

I due italiani partecipanti alla Flotilla di terra ancora trattenuti in Libia, Domenico Centrione e Leonarda Alberizia, sono apparsi il 2 giugno davanti al procuratore libico che ha disposto la continuazione della custodia cautelare fino alla prossima udienza. Il Console Generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare ai due italiani. A darne notizia è una nota del ministero degli Esteri.

Famiglie informate La Farnesina, l'Ambasciata d'Italia a Tripoli e il Consolato Generale a Bengasi continuano a seguire la vicenda in raccordo con le autorità locali al fine di consentire il rientro in Italia dei connazionali il prima possibile. Le famiglie dei connazionali sono informate dello stato della detenzione e dei passi diplomatici effettuati per la tutela dei due familiari.