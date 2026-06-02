Alta tensione Usa-Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Alla fine Trump annuncia: sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della "prossima settimana". Ma nella notte l'Idf afferma di aver intercettato almeno due proiettili provenienti dal Libano
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Alta tensione Usa-Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Alla fine Trump annuncia: sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della "prossima settimana". Ma nella notte l'Idf afferma di aver intercettato almeno due proiettili provenienti dal Libano. A rendere ieri il clima infuocato erano state le parole di Netanyahu, che aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran aveva reagito sospendendo le trattative con gli Usa e minacciando di sigillare oltre a Hormuz anche Bab el-Mandeb. Trump ha sentito prima Netanyahu, mettendo il veto sui raid a Beirut, e poi intermediari di Hezbollah, facendosi promettere che 'se Israele non li attaccherà, loro non attaccheranno'. "Un piccolo intoppo, che ho risolto rapidamente" ha minimizzato il tycoon. Ma indiscrezioni di stampa riferiscono di un Trump furioso al telefono con Netanyahu: "Sei pazzo, senza di me saresti in prigione".
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Idf: "Intercettati due proiettili provenienti dal Libano"
L'esercito israeliano ha annunciato l'intercettazione, nelle prime ore di stamattina, di due proiettili provenienti dal Libano, dopo che Donald Trump aveva assicurato che il movimento filo-iraniano Hezbollah e Israele avrebbero cessato gli scontri. "A seguito delle sirene suonate all'1:35 del mattino (00:35 ora italiana, ndr) in diverse aree del nord di Israele, l'aeronautica israeliana ha intercettato due proiettili entrati in territorio israeliano dal Libano", ha scritto l'esercito su Telegram.
Teheran: "Se crimini sionisti in Libano proseguono ci opporremo"
"Nella mia conversazione con il mio fratello, il signor Nabih Berri, Presidente del Parlamento libanese, ho sottolineato che se i crimini del regime sionista in Libano dovessero continuare, non solo interromperemo il processo di dialogo, ma ci opporremo con fermezza". Lo scrive su X il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore iraniano con gli Usa, in merito all'invasione israeliana del Libano. "Lunga vita alla resistenza - ha scritto ancora - Lunga vita alla difesa della patria. Lunga vita alla fratellanza tra i popoli iraniano e libanese".
Hezbollah rivendica gli ultimi attacchi contro l'Idf in Libano
Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di un attacco contro un obiettivo israeliano avvenuti stamattina presto nel Libano meridionale, così come di altri attacchi avvenuti ieri sera, dopo che Donald Trump aveva promesso la cessazione delle ostilità tra le due parti. L'agenzia di stampa ufficiale libanese Ani ha inoltre riferito nella notte che gli attacchi israeliani avevano preso di mira i villaggi di Marwaniyeh, Sidiqine, Yater e Mansouri, nel sud del Paese, e che una "fortissima esplosione" era stata udita a Debbine. Oggi "all'1:00 del mattino (la mezzanotte italiana, ndr), i combattenti della Resistenza islamica hanno preso di mira un carro armato Merkava (...) con un attacco missilistico diretto", che ne ha provocato la distruzione, ha scritto Hezbollah su Telegram, affermando di combattere contro "l'avanzata delle forze israeliane" a Hadatha, nel Libano meridionale.
Trump: "Anche se l'Iran capitolasse, i media scriverebbero che ha vinto"
Anche se l'Iran fosse sconfitto in modo evidente, la stampa ostile la presenterebbe comunque come una vittoria: è quanto sostiene il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. "Se l'Iran si arrende, ammette che la sua Marina è andata perduta e giace sul fondo del mare, e che la sua Aeronautica non è più con noi - scrive il tycoon - e se tutto il suo Esercito esce da Teheran, armi a terra e mani alzate, ognuno gridando 'Mi arrendo, mi arrendo' mentre sventola selvaggiamente la bandiera bianca, e se tutta la sua restante leadership firma tutti i necessari 'Documenti di Resa', e ammette la sua sconfitta di fronte alla grande potenza e forza dei magnifici Stati Uniti d'America, il fallimentare New York Times, il China Street Journal (Wsj!), la corrotta e ormai irrilevante Cnn, e tutti gli altri membri dei media delle fake news, titoleranno che l'Iran ha ottenuto una vittoria magistrale e brillante sugli Stati Uniti d'America, ma non c'è stata storia. I Dumacrat e i media hanno perso completamente la testa. Sono impazziti del tutto".