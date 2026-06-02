I cadaveri trovati in tre luoghi diversi a Muscatine. La polizia parla di un episodio con “legame domestico”, senza fornire ulteriori dettagli
Sei persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco a Muscatine, nello Stato americano dell’Iowa. Dopo il rinvenimento dei corpi sono partite le ricerche dell’aggressore. Gli agenti lo hanno identificato in Willis McFarland, trovato poco dopo senza vita. A riferirlo è stata la polizia locale, che ha spiegato come le prime indagini indichino un legame familiare tra l’aggressore e le vittime. Le autorità hanno precisato che l’episodio avrebbe “un legame domestico”, senza fornire ulteriori dettagli.
Le vittime trovate in tre luoghi diversi
Quattro delle vittime sono state trovate con ferite da arma da fuoco nello stesso edificio, dove sono state dichiarate morte. Altre due persone sono state rinvenute in due luoghi diversi, anch’esse decedute per ferite da arma da fuoco. La polizia ha poi individuato il sospettato dopo che si era tolto la vita. Il personale di emergenza ha tentato di prestargli soccorso, ma non è riuscito a evitarne il decesso.
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