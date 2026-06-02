Sei persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco a Muscatine, nello Stato americano dell’Iowa. Dopo il rinvenimento dei corpi sono partite le ricerche dell’aggressore. Gli agenti lo hanno identificato in Willis McFarland, trovato poco dopo senza vita. A riferirlo è stata la polizia locale, che ha spiegato come le prime indagini indichino un legame familiare tra l’aggressore e le vittime. Le autorità hanno precisato che l’episodio avrebbe “un legame domestico”, senza fornire ulteriori dettagli.