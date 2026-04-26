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Spari alla cena dei giornalisti con Trump, dal boato alla fuga dei presenti. LE IMMAGINI

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©Ansa

Il 31enne californiano Cole Tomas Allen è riuscito a intrufolarsi all'hotel Hilton dove si stava tenendo l'annuale cena dei corrispondenti della Casa Bianca, alla presenza del tycoon e di tutte le più alte cariche del governo. Ha sparato prima di entrare nella sala del gala, ferendo un agente

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