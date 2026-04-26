Usa, il momento degli spari a cena corrispondenti con Trump. VIDEO

Gli attimi di terrore al momento dei colpi nell'hotel di Washington dove stava per iniziare la cena dei corrispondenti. Mentre Trump sta parlando si sentono i colpi, poi l'intervento degli agenti del Secret Service per portare al sicuro il presidente e la First Lady
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