Usa, il momento degli spari a cena corrispondenti con Trump. VIDEO

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Usa, il momento degli spari al gala con Trump: Melania sotto il tavolo, poi la fuga. VIDEO

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Gli attimi di terrore al momento dei colpi nell'hotel di Washington dove stava per iniziare la cena dei corrispondenti. Mentre Trump sta parlando si sentono i colpi, poi l'intervento degli agenti del Secret Service per portare al sicuro il presidente e la First Lady

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