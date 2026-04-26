Introduzione
L'uomo che ha aperto il fuoco al gala dei corrispondenti della Casa Bianca sarebbe stato identificato dalle forze dell'ordine come Cole Tomas Allen. Dalle prime informazioni diffuse dai media statunitensi, Allen ha 31 anni, è residente a Torrance, un sobborgo di Los Angeles, è un ingegnere meccanico che lavora come insegnante ed è uno sviluppatore di videogiochi. Lunedì comparirà in tribunale con due capi d'imputazione.
Quello che devi sapere
Chi è Cole Tomas Allen, insegnante californiano premiato a fine 2024
Sarebbe un insegnante di 31 anni, Cole Tomas Allen, l'uomo identificato come il presunto attentatore al gala dei corrispondenti della Casa Bianca in cui si trovava Donald Trump (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Il presunto aggressore, secondo quanto riportato da Cnn e New York Times, ha 31 anni ed è originario di Torrance, California. Sempre secondo quanto riferito dai media americani, l'uomo sarebbe un ingegnere meccanico laureato alla CalTech, il California Institute of Technology. Sui social èstata diffusa una immagine che lo vede tra i premiati come "insegnante del mese" nel dicembre 2024.
Il sostegno economico alla campagna presidenziale di Kamala Harris
Un profilo LinkedIn corrispondente al suo nome e alla sua foto lo descrive come insegnante part-time presso C2 Education, un'azienda di preparazione ai test e ripetizioni. Sempre in base a informazioni tratte dal suo profilo, Allen si è laureato in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology nel 2017 e ha conseguito un master in informatica presso la California State University-Dominguez Hills lo scorso anno. Secondo i registri della Commissione elettorale federale, Allen ha donato 25 dollari alla campagna presidenziale di Kamala Harris nell'ottobre del 2024.
Incriminato con due capi d'accusa: lunedì comparirà in tribunale
Jeanine Pirro, procuratrice federale di Washington, ha dichiarato che il sospetto è stato subito incriminato con due capi d'accusa: uso di arma da fuoco durante un crimine violento e aggressione a un agente federale con arma pericolosa. Pirro ha detto che l'imputato lunedì sarà condotto davanti a un tribunale federale. La procuratrice federale si aspetta che seguano ulteriori incriminazioni.
L'ipotesi che alloggiasse all'interno del Washington Hill Hotel
La polizia di Washington ritiene che l'attentatore alloggiasse al Washington Hilton
Hotel, l'albergo dove si stava svolgendo l'evento in presenza di Trump e dei giornalisti. Questo spiegherebbe come abbia potuto entrare nell'hotel armato di fucile, pistola e coltelli. Donald Trump ha pubblicato la foto di Allen sul social Truth: l'uomo appare disteso a terra all'interno dell'hotel. Il presidente ha anche diffuso filmati di sorveglianza che mostrano un uomo correre oltre il varco di sicurezza dell'hotel sede dell'evento. Nel video, gli agenti estraggono le armi e sembrano iniziare a fare fuoco.