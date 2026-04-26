La polizia di Washington ritiene che l'attentatore alloggiasse al Washington Hilton

Hotel, l'albergo dove si stava svolgendo l'evento in presenza di Trump e dei giornalisti. Questo spiegherebbe come abbia potuto entrare nell'hotel armato di fucile, pistola e coltelli. Donald Trump ha pubblicato la foto di Allen sul social Truth: l'uomo appare disteso a terra all'interno dell'hotel. Il presidente ha anche diffuso filmati di sorveglianza che mostrano un uomo correre oltre il varco di sicurezza dell'hotel sede dell'evento. Nel video, gli agenti estraggono le armi e sembrano iniziare a fare fuoco.

USA WHCA DINNER SHOOTING - ©Ansa