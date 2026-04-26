Il presidente Donald Trump, nel suo intervento dalla sala stampa della Casa Bianca, ha fatto riferimento a precedenti attentati alla sua vita, citando i tentativi di assassinio a Butler, in Pennsylvania, e a Palm Beach, in Florida, e invitando gli americani a "risolvere le nostre divergenze". "Come sapete, non è la prima volta negli ultimi due anni che la nostra repubblica viene attaccata da un aspirante assassino che ha cercato di uccidere. A Butler, in Pennsylvania, meno di due anni fa, conoscete tutti la storia, e a Palm Beach, in Florida, pochi mesi dopo, ci siamo andati vicini, davvero", ha detto Trump ai giornalisti nella tarda serata di sabato. "Eppure, tutti in quella stanza... c'era un enorme amore e spirito di unità", ha aggiunto il presidente, sottolineando la condanna bipartisan degli eventi di quella sera. Il presidente ha affermato che lui, la first lady Melania Trump e il vicepresidente JD Vance sono stati tutti scortati fuori dal palco subito dopo gli spari di sabato sera, che hanno interrotto la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Trump ha inoltre espresso gratitudine ai membri della stampa, che a suo dire "hanno dimostrato grande responsabilità nella loro copertura giornalistica".