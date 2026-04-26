Colpito un agente del secret service, salvo grazie al giubbotto antiproiettile. L'aggressore è un 31enne californiano che aveva molte armi: è stato ferito gravemente. Trump portato in salvo, poi posta un messaggio su Truth: "L'autore aveva problemi psichici"
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Attimi di paura alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Un uomo armato ha aperto il fuoco, ferendo un agente, prima di essere colpito e fermato. I giornalisti si sono nascosti sotto ai tavoli. Gli agenti del Secret Service sono accorsi sul palco e hanno scortato fuori dalla sala dell'hotel Hilton Donald Trump, la first lady Melania e il vice presidente Jd Vance. L’uomo fermato ha 31 anni ed è originario della California. Trump poco dopo ha postato su Truth descrivendo l’uomo con “problemi psichici”. Secondo quanto riferito dal tycoon in una conferenza stampa subito dopo la sparatoria, si tratterebbe di "un lupo solitario" che "voleva uccidere". A chi gli chiedeva se fosse preoccupato per le minacce alla sua vita, il presidente ha risposto: "E' una professione pericolosa". Poi ha aggiunto: "Nessun Paese è immune alla violenza politica".
Gli approfondimenti:
- Spari alla cena di Trump con i giornalisti a Washington: cos'è successo e cosa sappiamo
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Polizia: "Presto per il movente, aggressore alloggiava nell'hotel del gala"
Il capo della polizia di Washington, Jeffery Carroll, ha riferito che e' presto per stabilire quale fosse "la motivazione dell'aggressore" e per dire chi intendesse colpire. Carroll ha riferito che gli investigatori ritengono che il sospettato alloggiasse presso l'hotel, il Washington Hilton, e che sia stato proprio questo a consentirgli di accedervi in occasione del gala dei corrispodenti della Casa Bianca. Carroll ha aggiunto che il sospettato è stato condotto in ospedale per essere sottoposto a "controlli", ma che non è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco.
Premier Canada: "Sollevato che stia bene"
Il primo ministro canadese, Mark Carney, si dice "sollevato" dal fatto che il presidente e la first lady degli Stati Uniti, Donald e Melania Trump, siano rimasti illesi dopo che un uomo armato ha fatto irruzione alla cena dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca (WHCA) che si stava tenendo a Washington. In un messaggio sui social media, Carney ha dichiarato: "Sono sollevato che il presidente, la first lady e tutti gli ospiti siano al sicuro dopo le notizie di colpi d'arma da fuoco alla cena dell'Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca di questa sera a Washington". "La violenza politica non ha posto in nessuna democrazia e i miei pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti da questo preoccupante incidente", ha aggiunto Carney.
Premier Pakistan: "Profondamente sconvolto"
Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, si dice "profondamente sconvolto" dalla sparatoria avvenuta durante la Cena dei corrispondenti della Casa Bianca, che ha costretto all'evacuazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, uscito illeso dal luogo dell'incidente, a Washington. "Sono sollevato nel sapere che il presidente Trump, la first lady e gli altri presenti sono al sicuro. I miei pensieri e le mie preghiere sono con lui, e gli auguro continua sicurezza e benessere", scrive il premier del Pakistan sui social, dove ha definito l'incidente, "inquietante".
L'aggressore è un insegnante, lunedì in tribunale
L'aggressore della cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è un insegnante. Lo riporta il New York Post. Il 31enne identificato in Cole Tomas Allen, di Torrance in California, apparirà in tribunale per la prima volta lunedì.
Trump: "E' sempre scioccante quando una cosa del genere accade"
"E' sempre scioccante quando accade qualcosa così. Ho sentito rumore e ho pensato che fosse la caduta di un vassoio. La First Lady ha capito. Siamo stati portati via in un lampo, senza molto tempo per pensare". Lo ha raccontato Donald Trump.
Trump: "Aggressore è una persona malata, viene dalla California"
L'uomo che ha aperto il fuoco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca "è una persona malata". Lo ha detto Donald Trump confermando quanto riferito dai media che si tratta di una persona della California.
Trump: "Ho debito gratitudine con forze ordine e servizi"
"Abbiamo un debito di gratitudine nei confronti delle forze dell'ordine e dei servizi di sicurezza. Non e' la prima volta che accade". Lo dice Donald Trump in conferenza stampa dopo l'attentato al gala con i giornalisti di questa sera.
Trump: "Ringrazio Melania per il suo coraggio e la sua pazienza"
Donald Trump ha ringraziato la first lady Melania Trump "per il suo coraggio e la sua pazienza". Il presidente ha parlato dopo una sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca.
Fbi indaga su passato attentatore e lancia appello a cittadini: "condividete ogni informazione"
In seguito all'arresto di un uomo armato durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, il direttore dell'FBI Kash Patel ha esortato i cittadini a condividere "qualsiasi informazione relativa a questo evento". L'FBI sta esaminando la balistica e un'arma da fuoco rinvenuta sul luogo dell'accaduto e sta interrogando i testimoni, ha dichiarato Patel. "Nessuna informazione è troppo insignificante, nessuna informazione è inadeguata", ha affermato. "Valuteremo tutto. Interrogheremo anche le persone presenti e, se qualcuna di loro avesse informazioni utili, la preghiamo di rivolgersi alle forze dell'ordine: l'FBI e il Dipartimento di Polizia Metropolitana". Ha aggiunto che gli investigatori indagheranno "a fondo" sul passato del sospettato.
Trump: "Non penso incidente si a legato alla guerra con l'Iran"
"Voglio vivere perché voglio rendere questo paese grande. Quando hai impatto ti prendono di mira. Quando non lo hai ti lasciano in pace". Lo ha detto Donald Trump. A chi gli chiedeva se pensasse che l'incidente fosse legato alla guerra, il presidente ha risposto: "Non penso".
Trump cita precedenti attentati e invita americani a "risolvere divergenze"
Il presidente Donald Trump, nel suo intervento dalla sala stampa della Casa Bianca, ha fatto riferimento a precedenti attentati alla sua vita, citando i tentativi di assassinio a Butler, in Pennsylvania, e a Palm Beach, in Florida, e invitando gli americani a "risolvere le nostre divergenze". "Come sapete, non è la prima volta negli ultimi due anni che la nostra repubblica viene attaccata da un aspirante assassino che ha cercato di uccidere. A Butler, in Pennsylvania, meno di due anni fa, conoscete tutti la storia, e a Palm Beach, in Florida, pochi mesi dopo, ci siamo andati vicini, davvero", ha detto Trump ai giornalisti nella tarda serata di sabato. "Eppure, tutti in quella stanza... c'era un enorme amore e spirito di unità", ha aggiunto il presidente, sottolineando la condanna bipartisan degli eventi di quella sera. Il presidente ha affermato che lui, la first lady Melania Trump e il vicepresidente JD Vance sono stati tutti scortati fuori dal palco subito dopo gli spari di sabato sera, che hanno interrotto la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Trump ha inoltre espresso gratitudine ai membri della stampa, che a suo dire "hanno dimostrato grande responsabilità nella loro copertura giornalistica".
Trump: "Penso che l'aggressore sia un lupo solitario"
"La mia impressione è che l'aggressore della cena dei Corrispondenti "osse un lupo solitario". Lo ha detto Donald Trump. A chi gli chiedeva se fosse preoccupato per le minacce alla sua vita, il presidente ha risposto: "E' una professione pericolosa". Poi ha aggiunto: "Nessun Paese è immune alla violenza politica".
Trump: "Attentatore si è avventato da 50 metri, agenti Secret Service davvero bravi"
Il presidente Donald Trump ha dichiarato che il sospetto che ha sparato alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca "si è avventato da circa 50 metri di distanza". "Quindi era molto lontano dalla sala", ha affermato il presidente. Non è chiaro come l'uomo armato sia riuscito a entrare nella sala. Alla domanda se avrebbe riconsiderato il suo approccio agli eventi al chiuso dopo l'incidente, il presidente ha risposto con noncuranza: "È andata così". "La sala era molto, molto sicura", ha aggiunto. Gli agenti dei Servizi Segreti intervenuti sono stati "davvero bravi", ha concluso.
New York Times, "aggressore identificato in Cole Tomas Allen, 31enne californiano"
L'uomo sotto custodia delle autorità per l'incidente alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca è Cole Tomas Allen, 31enne della California. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti.
Trump: "Incidente non mi distoglierà dal vincere la guerra in Iran"
"Questo incidente" alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca "non mi distoglierà dal vincere la guerra in Iran". Lo ha detto Donald Trump.
Trump: "Attentato? Presidente professione pericolosa"
Donald Trump ha definito il suo ruolo di presidente degli Stati Uniti "una professione molto pericolosa". "Ma non posso essere cosi' preoccupato da impedirti di funzionare", ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti dopo l'attentato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca.
Trump: "Attentato? Mi preoccupo per Usa e non per me"
"Come ha fatto a entrare quell'arma? Non ci pensero', la mia vita e' pericolosa, per ora l'ho gestita molto bene, molto spesso si diventa facili bersagli quando si ha una carica pubblica. Io mi preoccupo per il paese, non per me. Non sapevamo se quel fragore fosse un vassoio che cadeva o una pallottola". Lo dice il presidente Usa, Donald Trump, in conferenza stampa dopo gli spari all'hotel Hilton di Washington, dove era in corso il gala dei corrispondenti accreditati alla Casa Bianca con lo stesso Trump e la moglie Melania.
Presidente del Messico: "La violenza non è la via"
"La violenza non deve mai essere la via", ha detto la presidente messicana Claudia Sheinbaum su X, riferendosi all'evacuazione del presidente statunitense Donald Trump dal gala dei corrispondenti a Washington dopo che erano stati esplosi dei colpi d'arma da fuoco. "È positivo che il presidente Trump e sua moglie siano al sicuro dopo i recenti eventi. Inviamo loro i nostri sentimenti di vicinanza. La violenza non deve mai essere la via".
Procuratrice: "Due incriminazioni attentatore"
Jeanine Pirro, procuratrice federale di Washington, ha dichiarato che il sospetto e' stato subito incriminato con due capi d'accusa: uso di arma da fuoco durante un crimine violento e aggressione a un agente federale con arma pericolosa. Pirro ha detto che l'imputato lunedi' sara' condotto davanti a un tribunale federale. La procuratrice federale si aspetta che seguano ulteriori incriminazioni.
Polizia: "attentatore aveva fucile e pistola"
Il capo della polizia di Washington., Jeffery Carroll, ha dichiarato che "un individuo ha assaltato un posto di controllo del Secret Service" armato di un fucile, una pistola e diversi coltelli. L'attentatore al gala dei corrispondenti non e' stato colpito dagli spari, ma e' stato trasportato in un ospedale per essere sottoposto a valutazione medica.
Polizia: aggressore alloggiava nell'hotel del gala
Il capo della polizia di Washington, Jeffery Carroll, ha riferito che è presto per stabilire quale fosse "la motivazione dell'aggressore" e per dire chi intendesse colpire. Carroll ha riferito che gli investigatori ritengono che il sospettato alloggiasse presso l'hotel, il Washington Hilton, e che sia stato proprio questo a consentirgli di accedervi in occasione del gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Carroll ha aggiunto che il sospettato è stato condotto in ospedale per essere sottoposto a "controlli", ma che non è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco.
Media: attentatore sarebbe un ingegnere
L'uomo identificato come l'attentatore al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, ha 31 anni, viene da Torrence, California. Secondo i media americani, sarebbe un ingegnere meccanico laureato alla CalTech, il California Institute of Technology. Sui social è stata diffusa una immagine che lo vede tra i premiati come "insegnante del mese".