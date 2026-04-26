Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca. L'uomo è stato fermato e sarebbe rimasto gravemente ferito. Non grave invece un agente rimasto colpito ma salvato dal giubbotto antiproiettile. Trump portato al sicuro ascolta articolo

Un boato, quattro o forse sei spari, e poi il panico. Un uomo ha aperto il fuoco nella lobby dell'hotel Hilton di Washington dove si stava svolgendo la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca (QUI IL LIVEBLOG CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Gli spari a pochi metri dal presidente americano e da tutti i principali membri del suo governo: dal numero due JD Vance all'attorney general Todd Blanche e il capo dell'Fbi Kash Patel. Nel salone circa 2.600 giornalisti che, terrorizzati, hanno cercato di trovare riparo sotto ai tavoli e dietro le colonne di quello che è un luogo simbolico della capitale americana.

Trump portato al sicuro, ferito un agente Trump e Vance sono stati subito evacuati dagli agenti del Secret Service armati di mitra in due direzioni opposte, come vuole il protocollo in caso di emergenze del genere. L'aggressore è stato colpito da un agente, mentre un altro agente è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale: grazie al giubbotto antiproiettile se la caverà. Portato al pronto soccorso anche l'autore della sparatoria, poi identificato col nome di Cole Tomas Allen, 31enne della California. Secondo quanto riferito dal tycoon in una conferenza stampa subito dopo la sparatoria, si tratterebbe di "un lupo solitario" che "voleva uccidere". Vedi anche Usa, il momento degli spari a cena corrispondenti con Trump. VIDEO

L’aggressore aveva molte armi Trump, con ancora indosso lo smoking per la serata di gala, dal palco della stampa della Casa Bianca ha anche rivelato che l'uomo aveva "molte armi", senza fornire altri dettagli. La procuratrice di Washington, Jeanine Pirro, ha poi spiegato che l'uomo aveva con sé un fucile a canna liscia, una pistola e alcuni coltelli. Il presidente ha quindi ringraziato la first Melania "per il coraggio e la pazienza" in questa circostanza estrema e ha promesso che entro un mese la serata sarà riorganizzata.

©Getty

Le parole di Trump e le indagini Ma l'incidente ha provocato shock tra i corrispondenti e gli abitanti della capitale americana. Il veterano della Cnn, Wolf Blitzer, anche lui a pochi metri dallo sparatore, è stato salvato da un agente del Secret Service che lo ha buttato a terra. Trump, vittima di un tentato assassinio durante un evento per la campagna elettorale del 2024 in Pennsylvania, ha chiesto agli americani "di risolvere le differenze pacificamente". "Non è la prima volta nell'ultimo paio di anni che i repubblicani vengono attaccati o uccisi. Alla luce di questa sera, chiedo agli americani di risolvere le differenze pacificamente. Vale per i repubblicani, i democratici, gli indipendenti, i progressisti", ha detto riferendosi anche all'omicidio del leader del movimento di destra Turning Point, Charlie Kirk. Quello che adesso l'Fbi e la polizia di Washington dovranno stabilire è come sia possibile che un uomo armato fino ai denti sia riuscito ad entrare ad un evento al quale era presente non solo il commander-in-chief ma anche mezzo governo. Per Trump il luogo del gala "non è particolarmente sicuro". Vedi anche Spari a cena corrispondenti, Trump portato via dalla sicurezza in auto