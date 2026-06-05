Ospitato a Tivat, il summit ruota attorno alla questione del processo di adesione dei Paesi balcanici all'Unione europea. Tra i leader presenti anche la premier Meloni, insieme ai leader europei Von der Leyen, Kallas e Costa. L'incontro giunge a poche ore dall'avvio dell'iter per l'apertura del “cluster 1” nei negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldavia

Prende il via oggi in Montenegro il vertice Ue-Balcani Occidentali dedicato all'allargamento dell'Unione europea ai Balcani. Ospitato a Tivat, a soli sei mesi di distanza dall'ultimo convocato a Bruxelles, il summit ruota attorno alla questione del processo di adesione dei Paesi Balcanici all'Ue, con l'obiettivo di “riaffermare la solidità delle relazioni”, come si legge in una nota del Consiglio europeo . Tra i leader presenti anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha raggiunto Tivat dopo aver partecipato a Reggio Calabria alla cerimonia per l’anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Già nella serata di ieri si è svolta una cena informale tra i leader presenti, a cui ha preso parte anche il presidente serbo Aleksandar Vučić, arrivato in Montenegro nonostante il parere contrario dei servizi di sicurezza serbi, che avevano espresso preoccupazioni per la sua incolumità.

Il summit a Tivat

Il tema scelto per l’incontro è “Prosperità e stabilità condivise dell’Ue e dei Balcani occidentali”. Presieduto dal presidente del Consiglio europeo e ospitato dal presidente del Montenegro, il summit vede la partecipazione dei leader dell’Unione europea e dei Paesi dei Balcani occidentali, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, all’Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza Kaja Kallas, e al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Presenti anche i leader europei: oltre alla premier Meloni, partecipano anche il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier spagnolo Pedro Sanchez, quello polacco Donald Tusk e quello olandese Rob Jetten, fino alla ministra di Stato danese Mette Frederiksen e al presidente della Repubblica di Cipro Nikos Christodoulides.

I temi in agenda

Al centro dei lavori ci sarà innanzitutto il dossier dell’allargamento. Durante la colazione di lavoro, i leader discuteranno dello stato del processo di adesione dei Paesi balcanici, offrendo all’Unione l’occasione per ribadire il proprio impegno a favore della prospettiva europea della regione. L’obiettivo è fare il punto sui progressi compiuti nella graduale integrazione dei Balcani occidentali nelle politiche e nel mercato unico dell’Ue e individuare i passi successivi per accelerare il percorso.

La questione dell'adesione dell'Ucraina

L'incontro giunge a poche ore dall'avvio dell'iter per l'apertura del “cluster 1” nei negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldavia. Nel corso del vertice verrà anche fatto il punto sui due Paesi balcanici più vicini all'ingresso nell'Unione, il Montenegro, Paese ospite, e l'Albania. Tra i leader che saranno presenti all'hotel Regent, nella marina di Tivat, anche quelli di Romania, Estonia, Malta, Irlanda, Portogallo, Bulgaria, Austria, Croazia, Irlanda, Belgio, Repubblica Ceca, Lituania.