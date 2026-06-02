Mentre la guerra si intensifica, con nuovi attacchi russi che hanno colpito duramente Kiev, entro fine di giugno la Commissione europea potrebbe aprire i negoziati per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. Un percorso lungo e complesso, tra condizioni da rispettare e posizioni diverse dentro l’Ue, Italia inclusa. Nella puntata di oggi di Sky Cube Tonia Cartolano ne parla con Renato Coen - corrispondente da Bruxelles - per capire come funziona questo processo e quali ostacoli restano sulla strada di Kiev
TAG:
Prossimi video
Belgio, sciopero dei controllori: 200 voli cancellati
Mondo
India, il "Partito degli Scarafaggi" mobilita i giovani senza lavoro
Mondo
Ucraina nell'Ue, a che punto è il processo di adesione?
Mondo
India, rimossa per motivi di sicurezza la statua di Messi
Mondo
Repubblica Ceca, esposta collezione di vini dell'Ottocento
Mondo
Proteste in Messico, scontri a pochi giorni dai Mondiali
Mondo
SkyTg24, Timeline, l'Iran sospende i negoziati con gli Usa
Mondo