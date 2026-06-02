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Ucraina nell'Ue, a che punto è il processo di adesione? - Sky Cube

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Mentre la guerra si intensifica, con nuovi attacchi russi che hanno colpito duramente Kiev, entro fine di giugno la Commissione europea potrebbe aprire i negoziati per l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. Un percorso lungo e complesso, tra condizioni da rispettare e posizioni diverse dentro l’Ue, Italia inclusa. Nella puntata di oggi di Sky Cube Tonia Cartolano ne parla con Renato Coen - corrispondente da Bruxelles - per capire come funziona questo processo e quali ostacoli restano sulla strada di Kiev

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